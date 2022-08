Con una fuerte apuesta reapareció Francisco Benitez, ganador de "La Voz Argentina"

jueves, 4 de agosto de 2022 14:38

Con gran apoyo del público, Francisco Benitez ganó el reality "La Voz Argentina", con el team Soledad Pastorutti y tuvo una buena participación en fiestas nacionales y festivales en varias provincias. Después, anticipó a sus seguidores que se venía un lanzamiento y finalmente, lo concretó esta semana.

"Mañana (por este viernes) salimos con todo!! "QUIERO" 20HS. PARA BAILAR Y DISFRUTAR DE ESE LINDO AMOR", contó en Instagram con un fragmento del videoclip de su nueva canción. Se trata de una canción original en la que se retrata la historia de una pareja y su ritmo invita a mover el cuerpo.

Benitez se prepara con ello al lanzamiento de su primer disco, reforzando su carrera en la música, siempre con el apoyo de Soledad Pastorutti. Tanto en la grabación del tema como en la del videoclip, trabajó con un equipo en Buenos Aires.

Esta es una nueva alegría para el intérprete, que hace poco cumplió el sueño de tener su casa propia gracias a la donación de una empresa y el apoyo de la influencer, Belu Lucius.

Su corazón, en "La Voz Argentina"

El último ganador de La Voz utilizó su cuenta personal de Instagram para dejar un cálido mensaje a los participantes de la nueva edición de "La Voz Argentina", allá por junio. En cuestión de segundos sembró miles de me gustas e incontables comentarios.

En el posteo escribió: "comienza una nueva temporada de La Voz Argentina. Me siento tan feliz por que vuelve un programa tan hermoso que es para la familia, hoy me toca vivirlo desde mi casa y disfrutar de nuevos talentos que tiene nuestro país".

Posteriormente, agregó: "Solo me queda decirles que disfruten de esto mi gente. Recuerden que es solo un programa para disfrutar, escuchar hermosas voces y descubrir a nuevos artistas. No critiquemos a nadie y apoyemos más. La música es para compartir y no para competir", cerró.