Canta Conmigo Ahora: Elías, el sanjuanino que emocionó a Cristian Castro

Este miércoles en Canta Conmigo Ahora, el big show con el que Eltrece da batalla en el prime time, conducido por Marcelo Tinelli, un sanjuanino se presentó e hizo vibrar al jurado con su interpretación.

Se trata de Elías Jácamo, quien llegó al gran escenario con una versión propia de "Azul" del propio Cristian Castro que está en el jurado y que terminó por emocionar al gran artista. El joven contó que tiene 22 años y siempre le gustó hacer imitaciones de los personajes y canciones de las series de Cris Morena.

"Busco demostrar a los 100 jurados quien soy y de dónde vengo, y hacerlos emocionar", dijo al momento de su presentación. Cuando salió al escenario, algunos de los jueces se preguntaron si tal vez iba a cantar tango por la elegancia de su vestuario, pero finalmente Elías los sorprendió. "Espero que esta noche se emocionen y canten conmigo un clásico", lanzó.

La música comenzó y todos reconocieron la inconfundible melodía de Azul, incluso Cristian Castro que lanzó un grito de alegría y emoción. En la presentación, Elías se desplegó con soltura en el escenario y demostró no sólo cantar bien sino también que tiene una puesta en escena envidiable.

"Lo hiciste lindísimo, muy lindo. Te agradezco mucho tu espíritu, qué bonito... Es una canción verdaderamente complicada, se necesita muchos pulmones y una buena condición física. La verdad es que a mi me cuesta mucho trabajo cantar estas canciones que he grabado porque son complicadas", lanzó con una notable emoción, Castro.

Y agregó: "Lo hiciste fenomenal, a mi me gustó mucho tu espíritu. Estoy muy emocionado porque es mi canción". Ante el aplauso de sus compañeros, Marcelo le dio la palabra a su hija Cande, quien aseguró que en ese momento no se paró y no le dio su punto al sanjuanino, ya que escuchó más a Cristian que a él.

"Canta hermoso, es súper joven y la canción es muy difícil, ese es el tema. El nivelazo que tenemos hoy es tremendo y me faltó un poquito para pararme, sobre todo en los graves", sostuvo Coti.

Antes de conocer el resultado final, Marcelo les propuso a Elías y Cristian cantar un tema acapella y ambos aceptaron sin dudarlo. El sanjuanino propuso "Volver a Amar" y Cristian se prendió de inmediato.

Finalmente, Tinelli dio la orden y se conoció que sólo 68 de los 100 jurados le dieron sus puntos a Elías, dejándolo afuera del podio al que tenía que alcanzar un mínimo de 81 puntos para ingresar.