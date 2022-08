Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 31 de agosto de 2022 00:00

Una trampa y un resultado inesperado se vivirá en "Züleyha", la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova", transita momentos de muchos cambios y giros sorprendentes.

En el capítulo de este miércoles, Züleyha será secuestrada después de que Ecrem, su empleado de los molinos de los Yaman, la llamara para tenderle una trampa. Este hombre le dijo que 2 trabajadores habían tenido un accidente y uno de ellos había terminado en el hospital. Sin embargo era mentira y producto de esto el hijo de Colak logró secuestrarla para llevarla con su padre.

"Te he traído a Züleyha papá. Fue bastante fácil. La secuestré como si fuera un cachorrito. Iba manejando sola en la noche, así que la detuve. Iba como a 100 kilómetros por hora. Si no hubiera frenado, no estaríamos acá ahora. Toma papá. Es toda tuya, para que le enseñes lo que significa hacer enojar al magnífico señor Colak", apuntará el hombre.

Sin embargo la respuesta de su padre no es lo que él imaginaba. "¡Callate maldito estúpido!, ¿por qué la trajiste?", lanzará Colak mostrando un gran enojo y luego lo golpeará para silenciarlo. "Eres un idiota, un estúpido. Por qué tienes que ser tan imprudente. ¡No te dije que la secuestraras!. No ves que fui a disculparme con ella por lo que hice. Le dije que lo sentía mucho por lo que le hicimos a los pobres tipos de los graneros", agregará.

Lejos de todo esto, Hakan (que todos aún creen que se llama Mehmet) le pagará a un custodio que será quien seguirá de cerca en todo momento a Züleyha para que su vida no corra peligro. "Buen trabajo. Hiciste bien anoche. Tu eres mis ojos y oídos. Si algo pasa cerca de Züleyha me lo harás saber", señalará al pagarle.

Por otro lado, Fikret se sincerará con Cetin y le confesará lo que siente por la dama de Cukurova. "Si tu corazón se siente lleno de Züleyha, no te rindas amigo. Porque aunque quieras, no puedes", expresará quien en el pasado fue mano derecha de Yilmaz.

"Lo dijiste muy bien y tienes tanta razón. Pero te olvidaste de algo. Züleyha no me quiere como yo y no puedes esperar que te ame solo porque lo amas tu", aclaró Fikret sobre lo que Cetin lamentará: "hablas de una unión muy íntima, de sincronía. Hablas de lo que es el amor".

"¿Y si es lo que quiero tener, esa unión pero mi corazón no me escucha?", preguntará Fikret a lo que Cetin le recomendará: "entonces debes esperar pero si la llama de tu amor es muy grande, al final alcanzará a Züleyha. De lo contrario habrás experimentado un dolor sin igual".