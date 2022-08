Reapareció María Valenzuela tras su delicado estado de salud: "me cambió la vida"

miércoles, 31 de agosto de 2022 00:00

Meses atrás, la salud de la actriz argentina, María Valenzuela, había causado temor en sus fanáticos, debido a su estado delicado por su bajo peso y la imposibilidad de poder comer.

Ella misma había confesado que todo se desencadenó por un tratamiento odontológico que la dejó con la imposibilidad de comer y por eso llegó a pesar 35 kg. Hoy, su situación se revirtió luego de un tratamiento que mejoró su salud, y por el que debió viajar al sur del país para realizarlo.

“Se me nota en la cara. Irme a Ushuaia me cambió la vida, me cambiaron los dientes de abajo. Empecé a comer”, contó la actriz en una entrevista exclusiva en Intrusos (América).

“Me acuerdo que en la última sesión que tuvimos con Marcelo Carta, que yo al día siguiente me volví a Buenos Aires, me dice ‘¿qué pedimos? ¿una pizza?’, le dije ‘¿estás seguro?’”, reveló.

Y agregó: “Tenía los dientes blanditos. En un momento dado mordí y le digo ‘estoy masticando, no lo puedo creer’. Estaba masticando sin ningún problema, sin dolor, sin nada después de cuatro años. Carne hacía cuatro años que no comía”.

En su nuevo presente, "Mariquita", como le llaman sus seres queridos, ya recuperó 10 de los kilos. “Yo comía un bocado de pollo y eso me llevaba 10 a 15 minutos masticarlo. La medialuna empapada en café con leche la muerdo y escucho crash”, recordó.