Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 31 de agosto de 2022 00:00

Hercai transita sus momentos culminantes por Telefe con Füsun detenida pero con la venganza y el odio aún presente entre ella y Azize. Sin embargo Miran y Reyyan buscarán la felicidad fundada en el amor que le tienen a su hijo Ümut.

En el capítulo de este martes, Füsun quedó presa tras una trampa que le tendió Miran con Cihan y Azize. La mujer fue a parar a prisión pero desde allí su maldad no se detuvo. "Vaya, el diablo vino a visitarme. ¿Viniste a verme como estoy Azize?", fueron las primeras palabras que Füsun le dedicó a su enemiga en la visita que recibió en la cárcel. "Has perdido tu tiempo al venir acá Azize. No moriré. Quiero que tengas muy en claro que no moriré hasta verte morir a tí Azize. Tal vez yo pueda caer pero siempre vuelvo a levantarme", agregó la mujer presa.

Ante esto, Azize señaló: "yo voy a ayudarte a salir de acá Füsun. Quise que pensaran que todo había terminado pero no tengo intensión que te quedes entre estas 4 paredes. Quiero que sufras y verte muerta. Quiero que te pudras bajo tierra". Sin embargo Füsun fue más allá de esas palabras y amenazó: "realmente lo que quiero es que tu mueras primero. Te arrebataré a todos tus seres queridos, hasta que tu misma te vueles los sesos".

En el capítulo de este miércoles, Miran le propondrá a Reyyan alejarse de todo esto para poder ser feliz. "Vámonos de aquí con nuestro hijo. Vámonos a una vida nueva, a un lugar que no conozcamos", lanzará él para luego subrayar: "Reyyan tu eres la línea de mis ojos. Podremos empezar donde tu seas feliz. Tomaremos a nuestro hijo y nos vamos".

Por otro lado, Azize dará indicaciones a su empleado Mahmut para que avance con el esquema que planea para dejar todo en orden en su vida antes de tomar un gran paso. "Dile al abogado que venga. Hay documentos que tengo que firmar lo antes posible. Después me encargaré del resto, cosas que solo yo puedo hacer", expresará.

Luego dejará salir su pensamiento e intenciones: "Füsun morirá. Cada vez que ella respira es una puñalada. Ella no tiene derecho de estar en este mundo mientras mi hijo se pudre bajo tierra. Me quitó a mi amado hijo. Hazar ahora debería ser feliz y aliviar mi triste corazón. No descansaré hasta que esa mujer muera".

Lejos de todo esto, Yaren estará convencida de que Firat la ama pero aún él no se da cuenta porque en medio está su esposa. "¿Así que eres Zeynep Aslanbey?. Zeynep Aslanbey te demostraré lo que puedo hacer. Ya lo verás. Firat me ama a mi, él me ama. Si él se casó contigo fue por despecho. ¿Lo sabes?. Yo lo se porque lo veo en sus ojos y solo hay un obstáculo entre nosotros y me encargaré", lanzará la mujer envuelta en odio.