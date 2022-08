"Yo me escapo": Sabrina Garciarena habló de cómo está su relación con Germán Paoloski

martes, 30 de agosto de 2022 00:00

En su paso por la red carpet de GENTE, en los premios Sur que se realizaron este lunes en el Teatro Politeama, la actriz de teatro Sabrina Garciarena habló de su presente laboral y familiar, y aclaró cómo es su relación actual con su pareja y padre de sus hijos, el periodista y conductor Germán Paoloski.

“Ahora que tengo hijos un poco esta bueno esto de tener una rutina”, comenzó diciendo la rubia al ser consultada sobre cómo mantiene su vida entre lo laboral y lo familiar. Sin embargo, fue más allá y dio detalles de su vínculo con Paoloski.

"En la pareja el amor es lo más importante y después viene la construcción del día a día. A veces uno va para un lado y el otro, para el otro. Pero está el amor y querer que el otro sea feliz”, detalló sobre la relación que ambos mantienen.

Y agregó: "“Por ejemplo, hace un segundo me sonó el teléfono y estaban mis hijos peleándose. Era un escándalo que escucharon… no sé cómo escucharon eso. Es así. Yo me escapo, vuelvo, hago malabares”.

"Siempre encontrar un momento (para intimidad o salida romántica). Los dejamos en el jardín y tomamos un café. Él también trabaja mucho y os fines de semana, que es el momento de familia, yo estoy en el teatro”, finalizó al respecto de su familia.