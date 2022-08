Otro golpe para Benjamín Vicuña: revelaron que se separó de Eli Sulichín

martes, 30 de agosto de 2022 00:00

Luego de un año de relación, y en medio de una difícil situación familiar por la salud de su padre, este lunes revelaron que el actor chileno Benjamín Vicuña finalmente habría terminado su noviazgo con Eli Sulichín, la amiga de su ex esposa Pampita.

De acuerdo a lo que informó Yanina Latorre en LAM, habría sido Eli la que habría tomado la decisión de terminar con la pareja, de forma sorpresiva. “No conflicto, no hubo terceras personas. Yo los había visto el viernes en un cumpleaños y se los veía bien, nos saludamos, bailamos, comimos sushi. Pero ella es bastante más chica, él es más grande, tiene muchos hijos… Hay diferencia de agenda, de fin de semana...”, comenzó diciendo la panelista.

Benjamín y Eli se habrían conocido en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán. A la celebración asistió Vicuña como padre de los hijos mayores de la modelo, y también Sulichín ya que desde hace muchos años es amiga de Carolina. En ese contexto, el amor surgió entre ellos.

“Él tiene (hijos) de todas las edades, de todos los rangos, que los lleva a fútbol, que los lleva a tenis, que van a no sé qué, que es chiquitito”, dijo Yanina y aseguró que Eli está enamorada, pero “con cinco pibes es difícil”.

Sobre la relación de Pampita y Benjamín, Latorre detalló que “están en comunicación constante, ella le va a bancar todo lo del papá”.

“Yo creo que él no se lo esperaba, estaban bien (...) No se descarta que en cualquier momento puedan volver a estar juntos”, insistió y finalizó: “Yo una vez me los crucé y me pregunté ‘¿cuánto tiempo podrá aguantar esta chica este ritmo de vida?”.