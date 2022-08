Con el voto de la gente, Dandara sigue en carrera en La Voz Argentina

martes, 30 de agosto de 2022 00:13

Disfrutó la interpretación del tema y se lució en la pista de "La Voz Argentina". La sanjuanina Dandara Guinaraes compitió este lunes en el Team Ricardo Montaner y cosechó una buena repercusión del jurado pero con el apoyo de la gente estuvo al límite. De igual manera con el 6% de los votos logró seguir en carrera en el certamen.

De esta forma Dandara Guinaraes se sumó a Emilia Soler y Andrés Cantos en carrera. Con esta oportunidad, los 3 sanjuaninos estarán actuando el 10 de septiembre en el Movistar Arena y seguirán en competencia en busca del premio mayor del programa.

Para llegar a esta instancia, la sanjuanina superó una primera votación del público. Fue al inicio del programa, en donde quedó en competencia con el 17,17%. De esta forma recibió luz verde para seguir en carrera durante el tiempo que duró el programa y así se pudo ver su preparación previa con la canción "Burbujas de amor".

En esa etapa, Dandara confesó que este tema fue todo un desafío para ella. "Esta canción es re fresca, re linda. Al principio la busqué y ahora la abrazo. Me encanta", señaló en esa ocasión y luego agregó: "siento mucha evolución. Mientras más veces subo, más cómoda me siento. Ahora tuve que interpretar un tema que no conocía y lo tuve que dar vuelta y está buenísimo porque es un entrenamiento".

Al escucharla cantar en la etapa de preparación, Ricardo Montaner destacó su crecimiento en el certamen. "Estoy sospechando que está viviendo un gran momento. Le provoca bailar como nunca", señaló el coach.

Luego llegó enfrentar el desafío de cantar nuevamente en el escenario pero esta vez con el público como jurado. En esta oportunidad brilló y el jurado destacó que verla actuar fue como "una burbuja de amor". "Lo único que puedo señalar es que no nos miraste. Estabas en tu burbuja pero está bien", dijo entre risas Lali.

Tras esto, Dandara se mostró "muy contenta de todo esto". "Estoy enamorada de La Voz", señaló.