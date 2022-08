Ana Laura, la sanjuanina que deleitó a los cien jurados de Canta Conmigo Ahora

martes, 30 de agosto de 2022 00:20

En la noche de este lunes 29 de agosto, la sanjuanina Ana Laura Paroldi se presentó en el big show de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora, y deleitó a los cien jurados con una versión propia de What's Up?, la canción de 4 Non Blondes.

Al momento de describirse, la joven contó que es profesora de inglés y no dejó de lado a su perrita "Molly", a quien recordó con cariño en medio de su momento especial, y que tiene junto a su novio "El Pocho". "La música siempre formó parte de mi vida, siempre fue el lugar donde yo escapaba, el lugar que me hacía feliz. Mucha gente que me conoce y que me quiere, se sorprendió mucho cuando empezó a escucharme cantar de manera profesional", contó la joven.

Cuando llegó el momento de subir al escenario y pararse delante de los cien famosos, Ana Laura dijo: "Soy de la increíble provincia de San Juan y vengo ofrecerles un pedazo de mi alma para quienes puedan y quieran recibirla. Quería dedicarle esta canción a mi mamá que me está mirando, a mi papá que pudo acompañarme, a mi "Molly" bebé y a vos Pocho, feliz mes".

Después de que interpretó las primeras lineas de la canción, muchos famosos se pararon de sus sillas y de inmediato le dieron su voto. En tanto que ella con su increíble voz ofreció un show único.

"¡Qué voz tenés! Me encanta", le dijo Marcelo al momento de saludarla. "La hizo propia a la versión, le puso su impronta, felicitaciones", le dijo el periodista especializado en música, Bebe Contepomi. "Tenés una voz única, me gustó muchísimo, yo soy team spanish también, me encanta la música que escuchas vos, desde siempre. Me hiciste levantar porque lo hiciste de una manera súper especial", le dijo Romina.

"Pienso que la música es universal y teniendo a la "Dama del rock", la señora Celeste Carballo, ¿Cómo nadie iba a cantar un rock femenino? Lo hiciste a la perfección, me encantó. Pensé en lo levantarme cuando escuché la canción porque dije: 'Ohh, canción de karaoke otra vez', pero la verdad le diste tu impronta y tu fuerza", le señaló Juampi.

Finalmente, al momento de conocer el puntaje que obtuvo Ana Laura, se conoció que alcanzó 86 puntos y con esa cifra no logró entrar al podio de los finalistas. "No pasa nada, yo ya llegué, estar acá es llegar", cerró la sanjuanina al momento de despedirse.