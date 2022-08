Adrián Suar reveló una verdad: "fue muy fuerte, yo le tenía mucha fe"

martes, 30 de agosto de 2022 20:10

Adrián Suar habló con La 990 en el marco de su debut como director por 30 noches con mi ex, película que se centra en “El Turbo”, un hombre que luego de estar años separado de su esposa acepta el pedido de su hija de que convivan nuevamente por 30 días juntos mientras ella se recupera de una larga internación. Si bien parece una película bastante similar a las del repertorio del actor, en esta ocasión se centra específicamente en la salud mental y deja a un lado el humor pleno que caracteriza al resto de sus cintas.

En ese sentido, aclaró que “la película trata sobre no estigmatizar el tema de la salud mental. Traté de encontrar la comedia, no porque nos reímos de eso, sino para mostrar lo que padece el exmarido”. “A veces no es fácil estar con alguien que tiene problemas de salud mental y se hace difícil por momentos, pero con la ayuda de la psiquiatría y de los psicofármacos, en su buena medida, se puede tener una vida normal”.

También habló sobre la popularidad que tuvo en taquilla, ya que, tras dos años y medio sin éxitos comerciales para el cine nacional, esta nueva película llegó para conquistar al público argentino. Al respecto, comentó que “fue un lanzamiento muy fuerte, yo le tenía mucha fe”.

Bajo este contexto, reflexionó sobre la llegada de las plataformas de streaming y cómo éstas complican al cine, el cual se vio muy desalentado con el arribo de la pandemia de coronavirus y la cuarentena para evitar la propagación del virus. “Creo que es muy difícil hacer futurología. La plataforma es maravillosa y vino para quedarse; también va a encontrar su propio espacio, es muy joven para dar un diagnóstico certero. Pero el cine no murió, eso te lo puedo asegurar”.

Si bien hay un cierto desaliento en el cine, para Suar no murió y todavía sigue intacto el ritual de ir a las salas de proyección: “Yo creo que aquel que pueda pagar un ticket es imbatible, es una ceremonia cultural, de vínculo. No es lo mismo ver una película en el cine que en tu casa: cuando se apaga la luz, el sonido…”.

En cuanto a 30 noches con mi ex, comentó que “cuando voy a buscar una película, sé lo que voy a buscar. Trato de hacerlos reír. Pero en esta cinta, a diferencia de las otras, yo fui a buscar la risa en los momentos que pude buscar y sabía que iba a encontrar una historia emocionante, ya que tiene situaciones mucho más verdaderas de la vida cotidiana, de la vida de una pareja y de alguien que padece esa patología”.

Además, en la entrevista también se animó a hablar de política. Ante la pregunta de si le interesa como director la historia de Cristina para hacer una obra sobre su vida, respondió que “todavía es muy reciente para contar una historia de una líder política como lo es Cristina Fernández, pero creo que alguien lo va a contar. Tiene historia, tiene mucho para contar: de dónde vino, a dónde llegó… Conozco poco de su infancia, más allá de su vida pública, pero no tengo dudas de que alguien lo vaya a contar. Me parece interesante, totalmente”.