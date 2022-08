Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 3 de agosto de 2022 00:00

Momentos dramáticos y muy tensos se vivirán en Züleyha, la ficción turca de Telefe cuyo verdadero nombre es "Bir Zamanlar Cukurova". La novela conjuga el amor por estos días entre Züleyha y Hakan (quien ella cree que se llama Mehmet) pero también el odio y la maldad de la mano de Abdülkadir.

En el capítulo de este martes, Fikret cayó en la trampa de Abdülkadir. Es que el hermano de Demir intervino en el cargamento de marihuana que cree que es de Mehmet y eso le traerá duras consecuencias. Uno de los hombres de Abdülkadir registró todo con una cámara filmadora para luego ser usado por Abdülkadir como material de extorsión.

Por otro lado, Züleyha aceptó una invitación de Hakan (quien cree que se llama Mehmet) y ambos tuvieron una salida romántica en la noche. Allí se dieron el primer beso pero esta vez fue ella quien lo encaró y dió ese paso tan esperado por él. En ese momento las palabras estuvieron de más y se dejaron llevar por los sentimientos.

En el capítulo de este miércoles, Abdükaldir avanzará con su extorsión. Con la película en sus manos que cuenta con las imágenes de Fikret transportando panes de marihuana, Bëtul y Lütfiye sufrirán las consecuencias de esto.

"Miren el protagonista. Galante y además rubio, es muy adinerado. Fikret se ve bien en la cámara, creo que tendría que ser actor. Sabe mentir y además es un encanto", lanzará Abdülkadir a ambas mujeres en una sala de cine.

Por otro lado, Hakan conocerá que su compañero actuó nuevamente a sus espaldas y querrá saber qué es lo que se oculta y bajo qué objetivo. "Llegó con una máquina de grabar los otros días, no sabía que era y me explicó y me dijo que me haría una estrella de cine", bromearán los empleados de Abdülkadir.

Estas palabras serán escuchados por Hakan que querrá saber más de qué se trata. A partir de esto buscará la cinta de la película que generó el buen humor de los empleados pero sobre todo sospechando que en ella hay imágenes de su interés y no se equivocará.

Al saber que la cinta está guardada en el armario de Abdülkadir, Hakan irá directo a su oficina para apoderarse de la misma en un momento en el que él no esté. Al ver que el mueble de madera que la conserva está cerrado con una cadena con candado, la romperá y se apropiará de la misma para luego tratar de ver qué hay en su interior.