Llega la segunda temporada de El Hotel de los Famosos con un querido personaje

miércoles, 3 de agosto de 2022 00:00

Tras el éxito de El Hotel de los Famosos, el reality al que postó Eltrece antes del regreso de Marcelo Tinelli a la conducción, el canal del sol confirmó que hará una segunda temporada con la participación de un querido personaje.

El anuncio había trascendido, incluso antes de que la primera temporada terminara, aunque en ese momento no se conocieron detalles de lo que vendría. Ahora, desde "El ejército de LAM", ampliaron información al respecto.

Según se conoció, quien regresará al hotel será el querido Locho Loccisano, el participante que supo ganarse el cariño y alianza de la audiencia. Sin embargo, esta vez, el influencer no será participante sino que tendrá otra función dentro del juego.

"Locho vuelve a El Hotel de los Famosos 2: será el nuevo host digital", revelaron desde "LAM". Cabe destacar que actualmente Locho es jurado en Canta Conmigo Ahora, el big show de Tinelli que cuenta con grandes figuras como Cristian Castro, Coti y El Puma Rodríguez.

Tras la sorpresiva eliminación de Locho, el participante se volcó a sus redes sociales para dejar fuertes mensajes: "Gracias, me encantó el programa... creo que junto a ustedes viví la experiencia más significativa de mi vida, la experiencia más loca, la que más me marcó y no tengo dudas que desde que salí soy un hombre nuevo", comenzó diciendo.

Y agregó: "Soy otra persona, una persona mucho mejor con más fuerza, más plantada. Lo que se vivió en el programa me pareció una locura, fue intenso, fueron tres meses de estar encerrado, de estar lejos de la familia".