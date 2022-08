Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 3 de agosto de 2022 00:00

La verdad se reveló y el dolor comenzó a cubrir a la familia Sadoglu en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. Reyyan cursa un embarazo complicado y la posibilidad de que muera en el parto son muy altas.

En el capítulo de este martes, Azra cruzó a Dilsah después de enterarse que su madre ocultó toda la verdad entorno al embarazo complejo de Reyyan. "Mamá no te reconozco, realmente no te reconozco. Odias tanto a Reyyan que simplemente prefieres que muera. ¿Crees que cultivando el odio por ella vas a ganar el afecto de Miran?, ¿cómo podría funcionar eso?", cuestionó Azra.

Por otro lado, Miran no soportó el dolor de la posibilidad de que Reyyan muera y se refugió en su abuela Azize quien le expresó todo su amor y le pidió que sea fuerte en este duro momento. "Reyyan está muriendo y yo también estoy muriendo abuela. Si Reyyan tiene al bebé, se está sacrificando para tener a nuestro hijo y está renunciando a mi", expresó el joven entre lágrimas.

En el capítulo de este miércoles, Hazar cruzará fuertemente a Miran al saber que él fue a ver a Azize y ambos tienen contacto como abuela-nieto. "¿Estás en alianza con esa mujer?", le cuestionará a los gritos y al borde de la ira.

"Exactamente, yo y Azize tenemos una alianza, soy su nieto porque ella me crió", responderá Miran sin vueltas y luego le dirá algo que él no sabe: "Reyyan va a morir cuando de a luz".

Lejos de todo esto, Cihan irá a ver a Füsun y ésta le pedirá que se alíe a ella. Sin embargo él le dejará en claro que ésas no son sus intenciones. "No me opondré a Miran ni cuando lo derrote", apuntará Cihan quien luego le lanzará una advertencia a la mujer Aslanbey: "si se atreve a hacerle algo a mi hija porque la rechacé, sabe lo que va a ocurrir. No tengo más que decir. Por mi usted y Miran se van al infierno. Me sentaré en un rincón para ver cómo se destruyen".

Por otro lado, Miran hablará con Azra y le hará una advertencia sobre la posibilidad de que su entorno tenga contacto con los Aslaneby: "no permitiré que nadie hable con la mujer que no sólo mató a mi hijo sino que puso en peligro a mi mujer".

A pocos metros de esta charla entre Azra y Miran, Dilsah escuchará todo. Luego celebrará que la verdadera madre de Azra pierda contacto con su hija: "ahora que me libré de Füsun, sólo me queda quitar a Reyyan".