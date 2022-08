Soledad Pastorutti reveló los motivos por los que su hija mayor no mira La Voz Argentina

domingo, 28 de agosto de 2022 00:00

Soledad Pastorutti es una de las jurados históricas de La Voz Argentina, en cada una de las ediciones fue mostrando su frescura y espontaneidad en cada uno de los programas. Sin embargo, contó que su hija mayor no mira el programa y reveló los motivos.

no le importa" lo que su madre hace en la TV, no sigue de cerca su carrera. Y aclaró que la adolescente está "en su mundo". Por otro lado, sobre su hija menor manifestó que espera con ansias cada uno de los programas.

“En casa hay discusiones todo el tiempo con el programa. Antonia ni me mira porque no le importa, está en otro mundo, está en las redes sociales, en otra cosa", remarcó la cantante.

"La Regi por ahí sí, porque está todo el tiempo con nosotros. Y él sí. Me miran y cuando no se está dando vuelta la silla todos me empiezan a mirar”, reveló Soledad.

La artista sigue brillando en cada una de sus apariciones en el programa, con cada una de sus devoluciones y en las posibilidades donde puede cantar algunos fragmentos de sus canciones.