Fugitiva: qué series interpretaron luego los protagonistas

domingo, 28 de agosto de 2022 00:00

Después de 7 meses al aire, el martes pasado llegó a su fin "Fugitiva", la ficción turca de las noches de Telefe. La serie, cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz", terminó con un final feliz de la mano de Nefes y Tahir, los protagonistas de la historia.

Nefes estuvo interpretada por Irem Helvacioglu, una bella actriz de 33 años que se puso en la piel de una mujer víctima de violencia de género e intrafamiliar. Su papel fue un verdadero suceso internacional ya que a partir de su personaje, se levantaron muchas voces que estuvieron a favor y en contra de mostrar un drama como éste en la pantalla televisiva.

Tras el final de esta "Fugitiva", Irem emprendió un nuevo desafío televisivo. Se trata de "Bas Belasi" ("El Alborotador"), un policial con toques de comedia, que estrenó en mayo de 2021. La serie contó con 13 capítulos y su historia fue la de una joven psicóloga que una vez tuvo una hermosa familia que se enamoró de un joven oficial de policía. Ambos decidieron resolver casos juntos en un viaje y tuvo giros inesperados.

Y en este 2022 encabezó un nuevo drama que atrapó a todos. Se trata de "Annenin Sirridir Cocuk" ("El secreto de la madre"), una ficción muy dura en el que una madre que sufre el robo de su bebé tras dar a luz. La dura ficción contó con 11 episodios y terminó de emitirse en junio pasado. La trama contó con la actuación también de Selin Yeninci (conocida como Saniye en "Züleyha") y su historia giró entorno a 2 mujeres, Mary y Define, que quedaron embarazadas al mismo tiempo pero una con una gestación real y la otra no.

Actualmente Irem Helvacioglu encara su primera producción para Disney Plus Turquía. Se trata de "Kacis", que ya debutó por la plataforma de streaming con una gran producción. La ficción se traduce con el nombre de "Escape" y cuenta con el actor Engin Akyürek como co-protagonista. Él ya fue visto en Argentina con otras ficciones como "Fatmagül". Esta serie cuanta la historia de un fotógrafo y una periodista de guerra que son capturados por una organización terrorista.

Por otro lado, "Fugitiva" tuvo a otro protagonista, Ulas Tuna Astepe que se puso en la piel de Thair en la trama. Tras ser el actor principal de esa ficción aceptó formar parte de la serie de televisión turca "Barbaroslar Sword of the Mediterranean" ("La espada barbaroslar del Mediterráneo"). Se trata de una serie dramática histórica de 32 episodios que estuvo co-protagonizada por Engin Altan Düzyatan. Ésta se estrenó en septiembre de 2021 y finalizó en mayo del corriente año.

Actualmente Ulas Tuna Astepe aceptó formar parte del staff de la ficción turca Yeni Istanbul (o también llamada New Istanbul), adaptación de la serie New Amsterdam. Según las últimas noticias publicada por los portales turcos, sobre la serie que dirigirá Çigdem Bozali, Ulas Tuna Astepe firmó el contrato y será el actor principal. Aún no se han dado a conocer quiénes serán las actrices que lo acompañarán pero por la envergadura del proyecto se espera que sean figuras estelares.

uD83DuDCE2: Oficialmente #UlasTunaAstepe se suma a la serie #YeniIstanbul adaptación de la serie #NewAmsterdam. pic.twitter.com/uCWAhbhu3t — Series Turcas Arg uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@SeriesTurcasArg) July 18, 2022

Ulas Tuna Astepe interpretará al personaje Baris Güvener, el nuevo médico jefe del hospital. Este personaje tuvo una hermana mayor, Bilge, que nació en el mismo hospital que él pero murió a causa de una infección hospitalaria. El lema de vida de Baris es: ¡Adelante!