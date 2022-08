La insólita respuesta del sanjuanino Darío Barassi cuando le preguntaron si tendría más hijos

sábado, 27 de agosto de 2022 16:59

Darío Barassi se caracteriza por su espontaneidad y humor a la hora de manejar distintas situaciones en su programa, el conductor fue padre hace algunas semanas y demostró que esta feliz con su presente. En cada uno de los posteos que realiza en las redes sociales demuestra su alegría, sin embargo fue tajante al momento de responder si le gustaría ser padre por tercera vez.

El sanjuanino brindó una entrevista en Socios del espectáculo y el notero, entre risas, le consultó que "ya tenés dos niñas… ¿hay chances de que se esté cocinando un Barassito?".

Sin filtros, Barassi respondió que "ni en pedo, chicos. No vuelvo a tener relaciones sexuales en mi vida. Ya está". Y agregó que "no tengo ese mambo de querer tener un hijo varón. Me encanta ser papá y me encanta ser papá de niñas. Estoy chocho”.

El conductor tiene una relación de años junto a Lucía Gómez Centurión, su esposa, fruto de su amor nacieron: Emilia e Inés. "Pipi" es la mayor con quien comparten divertidos momentos y lo dejan demostrado en cada una de sus historias de Instagram.