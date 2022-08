Canta Conmigo Ahora: una artista quedó confirmada como jurada fija en el programa

sábado, 27 de agosto de 2022 00:00

Canta Conmigo Ahora es una de las apuestas que tiene El Trece para seguir consolidando buenas mediciones de rating, el conductor Marcelo Tinelli se muestra feliz en cada una de las emisiones, a pesar de las dificultades que están padeciendo con las renuncias de algunas de las figuras que integran el jurado.

El jurado está compuesto por 100 figuras del ámbito nacional e internacional, entre los que se encuentra Cristian Castro y El Puma Rodríguez, ambos mostraron su malestar ante distintas problemáticas que habrían desencadenado que presentaran su renuncia. Sin embargo, desde la producción trabajan para evitar que se concrete la decisión.

Pero, también hay figuras que están contentas con poder ocupar un lugar en el jurado. Una de ellas es Celeste Carballo, quien afirmó que esta muy feliz con su puesto.

"Yo no puedo entender por qué me llamaron. No sé qué hago ahí, pero te juro que lo siento surrealista. Acepté para jugar un rato y me habían dicho que eran buenos los cantantes, así que me animé y estoy muy contenta”, destacó Celeste en una entrevista radial.

Además, agregó que "es investigar un mundo completamente nuevo para mí. Todos cantan cosas distintas, son virtuosos, vienen de todos puntos del país y eso es muy lindo. Cristian Castro es muy divertido, se la pasa inventando cosas”.

“Me encanta porque en el jurado estoy conociendo a las nuevas generaciones de cantantes. Al lado mío, tengo a Cristian que es muy divertido. Arrancamos como que no nos conocíamos y, de pronto, nos dimos cuenta que somos muy parecidos. Tenemos el mismo humor, nos divertimos mucho, y a la hora de dar las devoluciones es muy respetuoso y lo hace con mucho amor”, sumó.

"Todo el jurado es profesional y cuidadoso a la hora de dar de sí. Me encanta porque si hubiera careteada, me habría bajado hace rato. Vivo el programa como una comedia de televisión un poco tragicómica, con cuotas de drama, de familia pero mucha diversión y comedia. Hay risa y hay llanto. Es muy bueno", cerró.