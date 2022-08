Ariel Rodríguez Palacios le hizo un desplante a una reconocida figura de La Voz Argentina

sábado, 27 de agosto de 2022 00:00

El reconocido cocinero, Ariel Rodríguez Palacios, comenzó hace unas semanas su programa Ariel en su Salsa, logró consolidarse con buenas mediciones de rating en Telefe. Cuenta con un equipo de reconocidas figuras con las que complementa temas de actualidad y diferentes de recetas para todo público.

El cocinero transmite su frescura y alegría en cada unos de sus programas como lo viene haciendo hace varios años. Sin embargo, se conoció que el cocinero que le dijo que no a un reconocido jurado de La Voz Argentina, se trata de Ricardo Montaner.

“El cocinero que le dijo que no le festejaba el cumpleaños a Ricardo Montaner es Ariel Rodríguez Palacios”, informaron en el LAM. Además, la panelista destacó que "Ariel le dijo a Ricardo tres palabras que fueron ‘no hago eso’. También, les digo esto, él no sabía ni quién era Montaner. No conoce a nadie de la farándula, viven en su mundo. Es millonario y tiene una escuela de cocina”.

“Montaner le dijo ‘pero yo te voy a pagar. Vas a venir a mi casa de Nordelta’. Lo quería contratar porque cocina muy bien, trabajan en el mismo canal (el artista es jurado de La Voz Argentina y el chef es conductor de Ariel en su salsa) y le hablaron bien de él, es exitoso y quería a él. Viste cuando los famosos se encaprichan”, sumó.

“No llegaron ni a hablar de plata. Ricardo Montaner no lo podía creer porque lo conoce todo el mundo”, cerró la panelista.