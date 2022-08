Revelaron por qué China Suárez no habría firmado con Tinelli: "le habría mandado mensajes a..."

viernes, 26 de agosto de 2022 00:00

Antes del gran estreno de Canta Conmigo Ahora, el big show que conduce Marcelo Tinelli en Eltrece, y que tiene a 100 personalidades del mundo de la música como jurados, se conoció que el conductor habría invitado a participar de su programa a Eugenia "La China" Suárez, aunque por cuestiones monetarias no habrían llegado a un trato.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que esa versión no sería real, ya que la razón por la que la actriz y cantante no apostó al programa se debería a un trasfondo con otra famosa. Según contó Paula Galloni en Intrusos, la actriz no estaría en el programa por pedido de uno de los miembros del clan Tinelli.

"Todos creíamos que la China Suárez cuando no firmó contrato con Marcelo Tinelli por una cuestión monetaria", empezó la periodista. "No fue por eso. Decidieron cuidar a una persona que había pedido que la China no esté en ese programa. No es uno de los artistas que está entre los 100. Alguien con suficiente poder, alguien de la familia Tinelli", siguió la panelista.

En ese momento, para cortar con el misterio, detalló que Suárez habría tenido un cruce con Mica Tinelli, la mayor de las hijas de Marcelo, hecho por el que la empresaria habría pedido que no esté en el programa de su padre. "Hace algunos meses en la fiesta Bresh se encontraron en un VIP Mica Tinelli y la China. En ese encuentro, hubo un ida y vuelta no muy agradable entre ellas. Hubo una situación bastante incómoda", dijo en su relato.

"Me contaron que pasó algo. Hubo una situación muy tensa entre las dos. Esta pelea se habría iniciado porque la China le habría mandado unos mensajitos a Licha López, novio de Mica Tinelli", agregó Galloni. Según se reveló, los mensaje de la China Suárez a Licha López los habría mandado en el mismo momento en el que estalló el wandagate.