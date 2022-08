Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 25 de agosto de 2022 00:00

Mucho dolor e importantes giros comenzaron a darse en "Züleyha", la novela turca de Telefe cuyo verdadero nombre es "Bir Zamanlar Cukurova". La ficción de las tardes sacudió a la audiencia esta semana con la muerte de 2 de sus personajes más queridos: Saniye y Gülten.

Ahora un nuevo camino se trazará pero con nuevas situaciones que sacudirán aún más a todos los seguidores de la ficción. Es que Cukurova perderá la paz y la historia tomará un importante rumbo.

En el capítulo de este jueves, Züleyha se mostrará devastada en el entierro de Saniye y Gülten. "No pensé que esto pasaría. Tener que llorar por ustedes también", expresará en la tumba de ambas con gran congoja y sin poder aún entender qué está pasando entorno a ella y por qué la desgracia no se detiene.

Lejos de ese lugar, Bahat se aliará a Colak para derrumbar a los Yaman y apoderarse de todo lo que es de Züleyha. Para ello actuará en función de lo que él comende. Para ello echará a la gente de los pueblos que se levantaron en las tierras de los Yaman con la amenaza de que si no lo hacen, los matarán. "Aprecien la caridad de Colak que les perdona la vida", señalará Bahat.

"¡Fue el mismo Demir quien nos dio estas tierras", le gritará uno de los hombres del pueblo, sin embargo el hermano de Abdülkadir avanzará en su embestida y advertirá: "las leyes de Cukurova cambiaron... ¡Escuchen! los golpearemos y arrastraremos lejos de acá. ¡Largo!".

Luego habilitará las topadoras para que arrasen con todas las chozas y que los empleados de Colak saquen a la gente a los empujones de aquel lugar. Posteriormente Bahat irá a otro pueblo con el mismo objetivo. "Todos deben devolver sus tierras, de lo contrario sufrirán las consecuencias. La decisión está en sus manos. Colak dijo que tomará decisiones para los que no lo hagan. Pasen la voz rápidamente", señalará.

Sin embargo sus palabras no quedarán solo en ellos sino que serán escuchadas por Abdülkadir quien se dará cuenta que su propio hermano lo traicionó al irse con Colak. Lo que es peor, sentirá que esto le provocará un nuevo problema con Hakan que podría tener fuertes consecuencias.

Por otro lado, Züleyha hablará con Hakan, quien aún cree que se llama Mehmet, y le explicará que no quiere casarse con él por ahora. "La desaparición de Demir y todo lo demás, los problemas. Decidí casarme muy rápido. Tengo que estar sola por un tiempo", le confesará.

"Dime que no me amas. Mirame a los ojos y di que no es así. Se que me amas", lanzará Hakan y subrayará: "no te creo, no pudiste dejarme tan rápido". Ante esto subrayará: "lo hice y tu deberías también".

Tras esto, Hakan irá a hablar con Fikret y lo culpará de la decisión que tomó su prometida. "Züleyha decidió arrepentirse de casarse. ¿Por qué? Fikret mi tiempo es valioso y no tengo tiempo para juegos. ¿Qué hiciste para convencerla?", le preguntará Hakan y apuntará: "¿por qué canceló la boda? puede que no confíes en mi, debes tener tus razones válidas, yo realmente amo a Züleyha".

Ante esto Fikret le subrayará: "no confió en tí, se que algo ocultas pero no te preocupes, tarde o temprano lo sabré"