"No es una despedida": el emotivo mensaje de los actores de Fugitiva

jueves, 25 de agosto de 2022 00:00

Emotivos y muy fuertes. Así fueron algunos de los posteos que compartieron los actores del elenco de "Fugitiva", tras el final de la ficción. La novela, cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz", terminó de emitirse en Turquía el 14 de noviembre de 2019 pero en Argentina el último capítulo se vio por Telefe el pasado martes 23 de agosto.

Los principales protagonistas de la historia se volcaron a las redes sociales para dedicar unas emotivas palabras a la ficción, sus personajes y sus fans. Una de las que dedicó un largo posteo fue Irem Helvacioglu que interpretó en la serie a Nefes.

Nefes fue el personaje principal que fue experimentando todo un proceso de transformación desde el principio de la historia hasta el final. En un inicio fue víctima de violencia de género e intrafamiliar en manos de su pareja, Vedat, pero logró escapar con su hijo para luego empoderarse. Junto a Tahir formó una familia en la ficción y apostó a estudiar abogacía para ayudar a las mujeres que transitan situaciones como ella.

Tras el final de la novela, la actriz recurrió a Instagram para publicar un posteo que acompañó con un álbum de fotos. En el mismo escribió: "qué puedo decir, con qué palabras puedo explicar lo que está en mi mente y lo que está dentro de mi corazón. Mucho que decir tal vez... pero 'Sen Anlat Karadeniz' se convirtió en mi familia... nos convertimos en una familia. Pasamos por muchas cosas buenas y malas, nos cansamos pero el cansancio no nos impidió seguir. Creíamos, confiamos, nos apoyamos mutuamente. Creíamos en la esperanza del aliento, la terquedad de Tahir, en la fuerza de Yigit en el extrañamente poderoso equipo. He aprendido mucho en el camino. Había una gran responsabilidad que estaba tratando de explicar. No podría haberlo hecho solo gracias a mi familia. Tenía una familia más que conocí, conocí, amé, amé, apoyada por la familia Sak. Muchas gracias a todos. Siempre con esperanza y persistencia... Respira, no me estoy despidiendo de ti, se que es tratar de ser voz a todos los silencios con la esperanza".

Öykü Gürman, quien cantó la música de la serie y también interpretó al personaje de Asiye Kaleli, se despidió en las redes sociales con emotivas palabras. En el posteo, que compartió con un álbum de fotos, escribió: "Adiós a Asiye Kaleli; tu postura fue de una mujer fuerte, con compasión, moralidad, fe, coraje, justicia, amor, respeto, determinación, y estar del lado de los oprimidos y no oprimir a los justos, Tu devoción a tu esposo, tu familia, tu lealtad, tu hermandad, ser cuñada, la amistad, la maternidad, tu forma de expresarte con honestidad y franqueza a la hora de buscando la justicia, tu lucha por crear un equilibrio, tus coqueteos, tu gracia, tu lado infantil, tu adorno. Gracias Asiye Kaleli por tu sonrisa, tu amor por los niños, tu sonrisa, tu verdad, tu sinceridad y sobre todo tu 'buenas intenciones', tu corazón maravillosamente hermoso, amoroso y benévolo.

He sido muy buena contigo, tú has sido muy buena conmigo. Éramos muy buenas el uno con el otro, éramos muy unidas, aprendimos juntos, crecimos, maduramos, nos divertimos, nos enojamos, nos regocijamos , produjimos, hablamos, compartimos, cantamos canciones... Siempre has sido mi motivo de agradecimiento, me ayudaste a estar un paso más cerca de mí mismo, me diste un respiro, te convertiste en una voz para mi voz, pusiste un trono para mi corazón... Nunca te olvidaré. Siempre lo recordaré muy bien. Te convertiste en el 'Asiye Reis' de aquellos que te aman. Que mi voz sea un regalo a tu voz, mis palabras a tu corazón, si nuestras canciones tocaron el corazón de alguien desde lo más profundo, si tu existencia le dio sentido a esta Historia, y si pudimos dejar una huella, gracias por todo. Esto feliz. Que tengas razón, mi Asiye. ¡Me alegro de que existas!"

Por su parte, Cem Anil Kenar, el actor que dio vida a Murat Kaleli también escribió unas líneas dedicadas a su personaje y al equipo con el que compartió el set de grabaciones de "Sen Anlat Karadeniz". El posteo en Instagram lo acompañó con 2 fotos en las que sale junto a quienes interpretaron con él "los hermanos Kaleli".

En el posteo se lee: "Hemos llegado al final de un hermoso cuento de hadas. Todo proyecto tiene un principio y un final. En primer lugar, me gustaría agradecer a mis amigos de Trabzon que me ayudaron a acostumbrarme a Trabzon y amar a Trabzon. Si no fuera por ti, no habría entendido tan bien la textura de la ciudad y no me habría encariñado tanto con Murat. En esta aventura de dos años, debo mi gratitud a mi familia, mis amigos actores, hermanos, hermanas y hermanos. Me gustaría agradecer a mis colegas detrás de la cámara, que son los héroes invisibles de este proyecto, que derramaron su sudor con sacrificio supremo en las difíciles condiciones de Trabzon, por sus esfuerzos. Me gustaría agradecer a nuestros directores Emre Kabakusak, Yusuf Ömer Sinav, Veli Celik y Murat Onbul por dar vida a este proyecto. También me gustaría agradecer a nuestro canal Atv ya nuestra productora Sinegraf por su apoyo. Finalmente, me gustaría extender mi amor infinito a ustedes, nuestra audiencia, que nos miran, nos apoyan y nos presentan en la pantalla, por compartir estos sentimientos con nosotros, reír y llorar con nosotros. Espero verte en el próximo proyecto, adiós. #kaleliboys".

Uno de los personajes que, sin dudas, alcanzó movilizar a los seguidores de la ficción en más de una ocasión fue Mercan. Este personaje comenzó siendo la mujer despechada de Tahir, que luego tuvo un giro cuando casi fue asesinada por Vedat y se alió con Nefes. Después dio un paso al costado con sus sentimientos por el hombre Kaleli y se casó con un hombre que no conocía e incluso no amaba: Tarik, un hombre perverso. Finalmente ella se enamoró de él y perfiló su futuro con él.

Este personaje fue interpretada por la actriz Belfu Benian, quien dedicó un largo posteo para despedirse de Mercan y el elenco: "Puedo decirme a mí mismo que se acabó hoy, desde el día que regresé a la ciudad tirando en mi bolso miles de sentimientos sobre Belfu y Mercan que metí en 2 años. El significado que le atribuyo es demasiado. Regresé a mi hogar como una persona diferente a la que fui, con lo que aprendí de 'Sen Anlat Karadeniz', su gente, cultura y clima... Tuve la mejor experiencia con Mercan... Pasamos por muchas cosas juntas... Ahora toca seguir adelante con las cosas que metí en el bolsillo y la gente de buen corazón. Agradezco a mis queridos compañeros de juego. ¡Me gustaría agradecer a nuestro querido equipo, a nuestros guionistas y a nuestra audiencia que nos han abrazado durante 2 años!. Te contamos, escuchaste, ha pasado por nuestras vidas un “Te Dices Mar Negro”… ¡Qué buen primer trabajo!".

Quien también dedicó unas palabras en su Instagram a la ficción fue el actor Sinan Tuzcu, quien en la ficción interpretó a Mustafá Kaleli. A diferencia de los anteriores actores, él prefirió dedicar una sola línea con una foto muy simbólica. "Gracias Mar Negro", escribió y acompañó con una imagen de él personificando a su personaje y con el Mar Negro de fondo.

Otro de los que se despidió de la ficción fue Erdal Cindoruk, el actor que interpretó a Fikret, el padre de Vedat. El posteo fue realizado el último día de grabación de la ficción, antes de que se emitiera ese capítulo. Allí el texto lo acompañó con una foto de todo el equipo junto tras terminar el rodaje. "La etapa final... Gracias infinitas a todos los que contribuyeron. Triste pero feliz", escribió.