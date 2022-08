Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 25 de agosto de 2022 00:00

Intenso. Así avanzan los capítulos de Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. La ficción, que conjuga el amor con la constante venganza, transita un camino de desesperación con el bebé de Reyyan y Miran desaparecido.

En el capítulo de este miércoles, Nasuh se enfrentó a Azize y le advirtió que si le hace algo a Cihan, no se lo va a perdonar. Ante esto el hermano de Hazar se sintió respaldado por su padre, aunque el miedo de alguna venganza permanece.

"Mi padre me ama tanto como a mi hermano. Estaba tan celoso de mi hermano que no podía ver la verdad. Ojalá no lo hubiera perdido para poder verla. Extraño tanto a mi hermano, no hay un día que no piense en él. Me hace tanta falta. Ojalá estuviéramos todos juntos acá", señaló Cihan.

Por otro lado, Miran acordó con Füsun culpar a Cihan para recuperar a Ümut pero cuando llegó a casa sin él, Reyyan no se lo perdonó. "Eres un inútil, ni siquiera pudiste renunciar a tu venganza", lanzó ella, desbordada por el dolor.

En el capítulo de este jueves, Azize se preparará para cobrarse una nueva venganza. "Hice todo lo que tenía que hacer y más. No solo expulse a Azize de esta mansión sino maté sus raíces. Cuando mate a Miran, también vas a perder las raíces", sentenciará la mujer Aslanbey.

Paralelamente, un grupo de policías llegarán hasta la mansión Sadoglu con una orden de allanamiento. Los efectivos recibieron una denuncia indicando que dentro de la casa estaba el arma que mató a Hazar y a partir de esto deberán buscarla para detener a la persona que lo asesinó.

Sin embargo saldrá a su encuentro Nasuh e intentará frenar esa embestida. "Ya han registrado el lugar, deben buscar al asesino afuera", lanzará el patriarca de la familia.

Sin embargo no todo saldrá cómo lo planeó Füsun. Después de que Miran hizo lo que ella le indicó, algo pasará en el camino y todo el plan para recuperar a Ümut se derrumbará. "El trato se canceló. Preguntale a tu abuela", lanzará Füsun a Miran, generando en él un momento de máximo dolor y tensión.