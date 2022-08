¿Qué le pasó?: un integrante de "Ariel en su salsa" con "cara nueva"

miércoles, 24 de agosto de 2022 14:58

El equipo de "Ariel en su salsa", el programa de los mediodías en Telefe, se caracteriza por su buen humor y por las bromas. Además de compartir las ricas comidas de Ariel Rodríguez Palacios, detrás de cámara pasan algunas cosas insólitas.

Este miércoles, uno de sus integrantes mostró su "nueva cara" que causó sensación en Twitter. Se trata del locutor Javier Fernández que usó un filtro que lo mostró como un nene. "¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Los esperamos en "Ariel en su Salsa". Wiiiii", dice mientras muestra algo del revuelo antes del inicio del programa. ¡Es otro!

Javier es muy querido por el equipo y la audiencia. Le aporta la cuota de humor espontáneo al programa, lo que marca un estilo muy fresco para Ariel y sus panelistas. Además, tiene reconocida trayectoria en Telefe y supo acompañar en sus programas a Lizy Tagliani.

Derretido de amor

Luca Cubero es uno de los bebés más famosos de la farándula argentina y desde que estaba en la panza de Mica Viciconte copa las pantallas de TV. Tras nacer, fue presentado en "Ariel en su salsa", donde su famosa mamá es panelista.

Aunque no siempre aparece en pantalla, el bebé acompaña a Mica al estudio del programa de las mañanas de Telefe y es el gran mimado por la producción. Y quien está embobado con él es Nico Peralta, compañero de panel de Mica, que compartió un tiernísimo momento con el pequeño en Twitter.

Bebito Luca ya me reconoce la voz uD83DuDE0DuD83DuDE0DuD83DuDE0D (lo conocí con 3 semanas y tiene 3 meses, me vuelve loco verlo crecer semana a semana) ?? #ArielEnSuSalsa @MicaViciconte @5poroto pic.twitter.com/NJp60vaYwX — Nicolás Peralta (@peralta_nico) August 16, 2022

"Bebito Luca ya me reconoce la voz (lo conocí con 3 semanas y tiene 3 meses, me vuelve loco verlo crecer semana a semana) #ArielEnSuSalsa @MicaViciconte @5poroto", contó el periodista de espectáculos. En el video, comenta: "este es el camarín de Mica pero no la vengo a ver a ella, sino que vengo a ver al bebé".

Luca está en su cochecito y Nico lo saluda: "¡Hola Luca, hola mi amor, hola bebé! ¿Qué estás haciendo acá, dormidito? ¿A ver si me regalás una sonrisa? ¡Hola mi amor! ¿Vos sabés que te quiero mucho? Sos muy hermoso". El pequeño reacciona con sonrisas, gestos de alegría y no le quita la mirada. "¡Ay, Dios!", expresa Nico, derretido por el bebé. ¡Un encanto!

