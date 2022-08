Se conoció quién sería el futbolista de la Selección con el que Mica Vázquez estuvo

martes, 23 de agosto de 2022 18:55

La infidelidad de Fernando Gago a Mica Vázquez con Gisela Dulko no tuvo tanta repercusión como hasta hace unos días, cuando la actriz relató como descubrió el romance entre la ex tenista y el ex jugador.

Pero ahora el relato tiene otra ventana abierta luego de que la panelista de "Antes que Nadie" haya reconocido en "PH: Podemos Hablar" que tras enterarse de la infidelidad ella estuvo con otra persona.

De inmediato todas las alarmas se encendieron para saber quién era esa persona, en donde tiempo después muchos señalaron que se trataba de un famoso muy importante.

Ante las repercusiones Luli Fernández, panelista de "Socios del Espectáculo" fue la encargada de dar a conocer el nombre de la persona en cuestión. Allí sostuvo que se trata del exjugador de la Selección Argentina, Gonzalo Higuaín, con quién Gago también compartió club cuando ambos estaban en el Real Madrid.

Ante el conocimiento del nombre los demás panelistas también aportaron más información al respecto señalando que Gago se enteró de esa affaire y que eso generó una gran pelea entre el jugador y la actriz, así como también con Higuaín.

En este sentido Mariana Brey agregó: "Y Maradona era el DT de la Selección Argentina y tuvo que elegir a cuál de los dos convocaba porque se llevaban mal producto de este lío".

"Algunos dicen que entre Mica e Higuaín nunca pasó nada. Lo que sí pasó es que Gago encuentra en el teléfono de Mica mensajes de texto de Pipita y le dijo: 'Es él o soy yo'", sumó la panelista.

Todo este revuelo de quién sería el tercero en discordia surgió luego de los dichos de Mica Vázquez en el programa de Andy donde reconoció los hechos: "Yo fui fiel hasta un momento en que medio estuvimos en un tiempo, nos estábamos separando, y yo dije ‘me tengo que vengar’".

"Fue más venganza que otra cosa y creo que me chapé a un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más", continuó entre risas.

La actriz explicó que se enteró de la infidelidad de Gago con Dulko gracias a un mail que había mandado la arquitecta que estaba construyendo la casa de la pareja en España. Según su relato pudo ver el mensaje que el actual DT de Racing le envió a la ex tenista sobre su futuro "nido de amor".

Tras la divulgación, Dulko utilizó las redes sociales para desprenderse de la situación sobre lo sucedido entre la panelista con su ex esposo y padre de sus hijos.

Quién también entró en esta disputa fue Silvina Luna quién sostuvo que Gago la engañó con Mica Vázquez.