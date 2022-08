Moria Casán apuntó fuerte contra Susana Giménez: "albina charrúa"

martes, 23 de agosto de 2022 16:50

Moria Casán es conocida por tener una "lengua karateka" y en un nuevo capítulo del enfrentamiento Susana Giménez, la One arremetió duramente contra la conductora al ser consultada sobre su presente.

"El level de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas de personas que no tienen nada que ver conmigo ,ni en esencia, ni en conceptos, ni en nada después de más de cuarenta años, que me sigan comparando con la albina ahora charrúa, ni siquiera me enoja", apuntó Casán en un programa de América con relación a las constantes comparaciones con la diva.

Asimismo, no se quedó callada respecto a la nueva vida que lleva la conductora en Punta del Este, Uruguay desde mediados de 2020: "Tengo una vida plena, hermosa, siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba, creo que soy más conocida por mi personalidad que por mis trabajos profesionales que tienen más de cincuenta años, y en este momento me encuentra en un rush óptimo, con dos sucesos sold out como Brujas y Julio César, si me preguntan por alguien en un reportaje, yo contesto, y cuando no es porque no me interesa".

Por último, Casán manifestó que vive contestando preguntas y que por eso hay que dejar de apuntarla como la atacadora: "Córtenla con eso de que #YO apunto contra alguien. Hace años que viven de mis dixits y de toda mi impronta, que es de impacto, porque causa estupor por el desenfado y divierte, así que sigan usándome pero no abusándome y preguntando huevadas. Lo mejor para todos".

Desde hace un tiempo la One se muestra en televisión, pero su última aparición en la asunción de Sergio Massa generó diversas repercusiones por la simple vinculación de ser la esposa de "Pato" Galmarini, quien es padre de la mujer del actual ministro de economía.

La pareja se casó hace unos meses de manera secreta y señaló que la ceremonia fue más que emocionante: "Fue de nosotros dos con alguien que nos unió, después celebración y luego cancha de Boca a celebrar con 8 goles a 1. ¡¡¡Era la primera vez que iba a la cancha!!!".