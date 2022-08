Internaron a la hija menor de Cinthia Fernández: "qué desgracia"

lunes, 22 de agosto de 2022 14:42

Cinthia Fernández suele mostrar su día a día en las redes sociales, no sólo sobre lo laboral sino también sobre su vida privada. Es por eso que, en esta ocasión, les comentó a sus seguidores que se encontraba en un momento complicado porque tenía a su hija menor en el hospital debido a una gastritis que le generó una bacteria.

El Día de las Infancias había comenzado bien para la bailarina. A través de un posteo en Instagram, en la que se la puede ver junto a Charis, Bella y Francesca, había escrito: “Ustedes solo quieren ver la sorpresa que les di para este día, ¿no? Van a tener que esperar a la noche, no van a poder creer su reacción. Mientras tanto, les deseo feliz día a las nenas más alegres e increíbles que conozco. La razón de mi vida y las que me hacen ser una niña mas también. Mis eternas bebés. A disfrutar esta vida, que mamita les corre las piedras”.

Pero ocurrió un episodio que complicó su día: “Hola, desaparecimos. ¿Saben por qué? Porque ayer les di la sorpresa y estamos en medio de un caos hermoso. ¿La quieren saber ya?”, escribió posteriormente en una historia de Instagram. Acto seguido, mostró una imagen suya en pijama y otra de Francesca en la camilla de un hospital.

“Venía todo bárbaro hasta que terminamos así... Qué desgracia, che. Ya les contaré. Mi bebé está bien, le están pasando suero”, reveló la panelista de Momento D. En la imagen se puede ver a su hija tapada con un toallón verde y se puede ver que en uno de sus brazos le están dando suero a través de una vía.

“¡Buen día! ¡Por acá andamos tristes! Parece que Fran queda internada un par de días porque tiene una bacteria. Le agarró gastritis aguda y como no para, hay que dejarla internada. Acá estamos esperando al doctor hoy. Gracias a todos por sus mensajes y hagan mucha fuerza. No puedo creer la mala suerte de preparar algo tantos meses y con tanto amor y que justo le pase esta desgracia y no lo pueda disfrutar. Ojalá pronto mejore y podamos hacer de las nuestras”, informó en las últimas horas a sus seguidores.

En otra historia volvió a subir una imagen de la niña, pero esta vez, abrazada a un oso de peluche y dormida: “Mandé a buscar a perezoso, a ver si la cura. Gracias por todos los mensajes. Por acá sólo esperamos los resultados y al doctor a ver qué hacemos”.