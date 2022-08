"¡Hacete cargo!": inesperada reacción de Luciano Pereyra ante Andy Kusnetzoff

domingo, 21 de agosto de 2022 12:10

Una curiosa situación se generó en "PH Podemos Hablar", por Telefe, en la edición de este sábado. Luciano Pereyra reaccionó ante el "chiste" de someterse a un corte de pelo por parte de uno de los invitados, Markito Navaja, propuesto por el conductor Andy Kusnetzoff.

"Nos vamos a inmolar; ´Lucho y yo nos vamos a inmolar", dijo el conductor de "PH Podemos Hablar" al recibir una tijera y un peine, en el segmento de preguntas. "¿Yo qué culpa tengo?", reaccionó rápidamente el cantante.

El influencer, al recibir las "herramientas", aprobó su calidad. “Te pelo con esta. Entré a mi terreno, ojo…”, le dijo a Andy que intentaba convencer a Luciano de dejarse cortar el pelo. Tras mostrar el corte que se hizo Markito Navaja, señaló que a Luciano: "le va a quedar bien eso".

El intérprete, al ver que el chiste cobraba otro tono, reaccionó: "¿Yo qué culpa tengo? Viejo, pero hacete cargo del programa. Yo vengo a cantar y a hablar de lo que hicimos. ¡Vos sos el conductor!".

En eso, Markito quiso poner paños fríos: "Te puedo hacer un platinado", le marcó a Luciano. "Eso, después me hacés un platinado", asintió.

Pero la situación no quedó allí porque ya en la mesa, Andy insistió con el corte. Se dejó cortar algunas puntas con Markito (que bromeó al decir que hacía sólo color porque "cortando todos me decían que era muy malo") y quiso practicar con Luciano que estaba concentrado en comer. “¿Es difícil cortar? Quiero aprender”, señaló.

Ya resignado, dijo: "No, no, bolud*, ¿en serio? Bueno, ahora probá". Finalmente, Andy hizo una improvisada "maniobra". "Lu, con todo lo que pasaste, esto no es nada", se justificó el conductor. Reviví la impensada escena: