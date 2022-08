Las lágrimas de Luciano "El Tirri" por una persona especial que tiene lejos

sábado, 20 de agosto de 2022 00:00

Días atrás, Mimi, la novia de Luciano "El Tirri", el primo de Marcelo Tinelli, quien este año regresó a la televisión como parte del jurado del big show "Canta Conmigo Ahora"; reveló los difíciles momentos del mediático en sus años en los que luchó contra el alcoholismo.

Ahora, fue el propio protagonista el que se quebró al aire al habar de su propia madre. Todo se dio cuando un participante se presentó en el programa e interpretó "Hoy tengo ganas de ti". El Tirri, fue uno de los que lo votó para que siga adelante en el certamen, de hecho, el primo de Marcelo, no pudo evitar las lágrimas al momento de hacerle una devolución.

"Primero quiero hablar del sentimiento. Yo que soy un bendecido que tenga a mi mamá viva. Le mando un beso que me está viendo desde Los Ángeles, la extraño", dijo El Tirri. "Mi tía, Dorita. La quiero mucho", agregó Marcelo.

"Me quiebro un poco si hablo de ella. Y por el otro lado, la rompiste toda. Cantaste con confianza y fuiste de menor a mayor. Y el final fue un golazo. ¡Gracias!", expresó el músico.

Mimi habló de la dura batalla de El Tirri contra el alcohol

Pareja desde hace muchos años y ahora manteniendo una relación a distancia, Mimi, la novia de "El Tirri", primo de Marcelo Tinelli, reveló la dura batalla del mediático en su lucha contra el consumo desmedido de alcohol.

“Abusé del alcohol, en definitiva, la droga legal. Chupaba demasiado hasta que pude darme cuenta de que si no frenaba la situación, chau... Y supe pegar el volantazo a tiempo”, contó el actual jurado.

“Yo padecí su alcoholismo durante cinco años”, dijo la periodista que actualmente está en República Dominicana, en una entrevista a través de videollamada con Intrusos. "Yo tenía 24, 25 años y él me veía muy inocente. Yo con Luciano maduré mucho, me monté una mochila de un hombre que tenía diez vidas, tenía hijas, era un nómade, pero creo que lo supe manejar bien”, agregó a su relato.

Y aseguró: “lo veía como un niño y lo tuve que proteger”. “Esas cosas a Marcelo no se las contaba, y en mí vio algo. Fui su compañera de vida y no me arrepiento de haberlo cuidado”.