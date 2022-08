Jey Mammon salió a bancar a Soledad Pastorutti tras una incómoda situación

sábado, 20 de agosto de 2022 14:13

Siempre atenta con su público, Soledad Pastorutti, jurado de "La Voz Argentina", no fue indiferente a un comentario de Twitter de un usuario que la señaló que "desvirtuar" su carrera, que inició con el folclore.

“Estás perdiendo tu esencia Sole, cantás cualquier cosa ya ni folklore hacés; te pintás y mostrás como vedette. Ya de la chica de pueblo que todos amaban poco queda”, dijo el usuario que, poco después de eso eliminó su cuenta de la red.

Soledad no dudó en hablar: "Respeto tu punto de vista… pero estoy segura que hace rato no me seguís de cerca… es imposible cambiar la esencia…"

El conductor de "La Peña de Morfi" tomó partida en Twitter por la jurado de "La Voz Argentina": Te espero mañana para celebrar tu esencia en la casa de la música". Vale resaltar que será el reencuentro de la cantante con un programa en el que fue co-conductora, gracias a su amistad con el fallecido Gerardo Rozín.

Te espero mañana para celebrar tu esencia en la casa de la música ?? https://t.co/i2NuCmpzSS — JEY MAMMON (@JEYMAMMON) August 20, 2022

Jey, en medio de la polémica, había invitado a la cantante: "Hola @sole_pastorutti querés venir el domingo a #lapeñademorfi ?". Y ella, aceptó: "Me invitas? Seeeeee , claro!!! De Arequito a la peña directo!!!!"

Me invitas? Seeeeee , claro!!! De Arequito a la peña directo!!!! https://t.co/dBpAhwKYQF — SOLEDAD (@sole_pastorutti) August 19, 2022

"Te adoro", le respondió el actor y también cantante que está al frente del programa de los domingos en la mañana por Telefe.