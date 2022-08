Soñar Contigo: Ayhan abandonó para siempre la ficción

martes, 2 de agosto de 2022 00:00

Un nuevo cambio se dará en el elenco de "Soñar Contigo", la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es "Erkenci Kus". La novela perderá a una de las figuras que estuvo presente desde el primer capítulo y supo ganar el corazón del fandom: Ayhan.

El personaje de la hermana de Osman y amiga de Sanem, dejará la ficción después de que la historia se perfile para un fuerte cambio y quiebre. Hasta el momento su presencia fue decreciendo en la trama, pasando de tener fuerza al principio a tener un rol casi nulo. Con la partida del personaje de Osman y el posterior casamiento de Leyla y Emre su perfil terminó de perder fuerza y desde la producción de la historia decidieron darle un fin.

Al final del capítulo de este lunes, Ayhan anunció que se iba y se despidió de quien fue como su novio, CeyCey. "Ya me voy, me voy de acá. Me mudaré un tiempo con mi hermano", expresó la joven quien le dijo a su empleado que vendiera toda la carne y cerrara el local para luego colgar el cartel de "se alquila".

"CeyCey tu eres un hombre muy bueno de verdad pero yo ya no puedo. Todo lo que ha pasado últimamente ha sido demasiado para mi. Cuídate mucho", agregó para cerrar con un beso entre las lágrimas.

De esta forma, en el capítulo de este martes, ella tendrá su última participación en la ficción y se despedirá del resto de los personajes para siempre.

El día que se despidió de Sanem

En el capítulo del viernes pasado, Ayhan le contó a Sanem que se sentía decepcionada en el amor. "Estoy cansada de ver que siempre pasa lo mismo, tengo la sensación que puedo hacer todo lo que quiera en cualquier momento", lanzó Ayhan y luego agregó: "haga lo que haga, vaya donde vaya siempre estarás en mi corazón".

De esta forma dio la primera despedida a solas con Sanem aunque no bajo los parámetros de último adiós, algo que se dará este martes. De esta forma, el personaje tendrá su salida para seguir los pasos de su hermano e ir a vivir con él.

El personaje

Ayhan es la mejor amiga de Sanem. La chica es extrovertida e inquieta y al principio de la historia se convirtió en la confidente de Sanem y Leyla, amigas de la infancia. Luego se armó pareja con CeyCey pero la misma no prosperó.

Según trascendió, el "amor" entre ambos personajes tampoco generó repercusión en los fans de la trama, con lo cual tuvo altibajos y desencuentros por lo que la producción decidió darle un final.

El personaje de Ayhan fue interpretado por la actriz turca Ceren Tasci cuya imagen sorprende a los seguidores de la ficción en el último tiempo. Es que en la ficción, grabada en el 2018, luce gordita y con un look casi descuidado. Sin embargo hoy presenta un físico con el que llama la atención del fandom.

A través de su cuenta en Instagram, donde cosecha más de 235 mil seguidores, publica fotos de sus distintos trabajos pero también de su vida diaria. Allí comparte imágenes de producciones publicitarias pero también sacadas al estilo selfie. Allí luce con un look muy distinto al de la ficción, con varios kilos de menos y una imagen muy seductora.

Ceren mide 1,60 metros, pesa 65 kilos y es geminiana. En más de una ocasión le tocó interpretar a alguien con sobrepeso y una de las ficciones más difíciles en ese aspecto fue en la serie turca "No 309". Para ese personaje tuvo que subir de peso e incluso tuvo que lucir ropa con relleno para parecer más gorda de lo real.

"No debería haber un criterio de belleza o fealdad en la actuación", señaló la actriz a un portal turco donde explicó que incluso antes de esta última propuesta laboral había empezado un fuerte trabajo con su nutricionista: "me apunté a la piscina, empecé a ir a un dietista, y justo cuando estaba a punto de adelgazar como debía, sonó mi teléfono y me dijeron 'no pares, no bajes de peso, incluso sube de peso'. Realmente sucedió así y dije ¿es esta la broma de mi vida?".

"Estoy enamorada de mi trabajo, interpreto cualquier papel que realmente me emocione. Si necesitas perder peso, seré delgado, si necesito engordar, mi grasa simplemente me excitará. Mientras tanto, estoy decidida", destacó aclarando que si ella quiere y se propone puede adelgazar perfectamente.