Lissa Vera denunció a Santiago Ismael Torres por acoso sexual: "lo hizo a propósito"

martes, 2 de agosto de 2022 00:00

Luego de que finalizó la primera temporada de El Hotel de los Famosos, este lunes Lissa Vera fue invitada a LAM donde se conoció que le envió una carta documento a Santiago Ismael Torres por un presunto hecho de acoso sexual. Tras conocerse la noticia, hubo una fuerte repercusión en redes sociales.

Según el documento, la cantante intimó al líder de la banda de cumbia "Lechuga" a que ofrezca un pedido de disculpas públicas, tras asegurar que fue engañada y besada sin su consentimiento y estando bajos los efectos del alcohol.

Según la carta que leyó Ángel de Brito, se conoció: "Se que lo hizo a propósito. Yo estuve encerrada tres meses, golpeándome, estando lejos de mi familia, entonces no voy a permitir que vengan y se quieran colgar de este sacrificio que yo hice durante tanto tiempo, a buscar cámara, a hacer fama. Si él necesitaba hacer algo, tiene una carrera como músico increíble, separemos esto".

En ese momento, Estefi Berardi le preguntó si no estaba mal enfocada la figura de la demanda, a lo que Lissa contestó: "Cuando la cámara se da vuelta, me agarra la cara y yo le digo `¿qué haces?', de hecho me río. No está bien". Y agregó: "Yo no estaba con todos mis reflejos, no quería besarlo".

Tras la revelación del conflicto, en Twitter, Lissa Vera fue tendencia en Argentina por miles de comentarios hacia su accionar.