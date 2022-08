Fugitiva: ¿Murat abandonó la ficción para siempre?

martes, 2 de agosto de 2022 00:47

¿Qué pasó con Murat? Ésa es la pregunta que se hacen los seguidores de "Fugitiva", la ficción turca de las noches de Telefe cuyo verdadero nombre es "Sen Anlat Karadeniz". La novela transita momentos culminantes pero en este camino uno de los personajes que había conquistado el corazón de los seguidores desapareció sorpresivamente y no se supo más nada de él.

Se trata de Murat, interpretado por el actor Cem Anil Kenar. Este personaje formó parte de la serie desde el primer capítulo como uno de los 4 hermanos Kaleli. El "mellizo" como se lo conocía pasó por diferentes etapas en la historia. Al principio se enamoró de la bella Nazar quien lo abandonó el día del casamiento, luego se acercó a Genco para buscar poder y reconocimiento pero cayó en la desgracia cuando mató sin querer a un joven y sus huellas dactilares quedaron en el arma homicida.

En todo este escenario, su presencia en la ficción se vio alterada de repente y su ausencia se dio en el episodio original 55 que es el que se caracterizó por el crimen de Zeynep en la puerta del juzgado. Por aquel entonces el personaje de Murat se sentó a hablar con Fatih en el puerto desconcertado por no saber qué hacer: si ir a buscar a Nazar o quedarse con su recuerdo.

Desde aquel entonces el personaje no formó más parte de la historia y su ausencia pasó desapercibido al principio con el desembarco de los nuevos personajes de Tarik y Ferhat. ¿Pero no volverá Murat a la historia?

La respuesta es "sí". El querido "mellizo" regresará en el capítulo original 62. Actualmente se ve por la pantalla de Telefe el episodio 58 y esta semana se verá hasta el 60, con lo cual se espera que el personaje vuelva a tener protagonismo la semana que viene que será cuando se emita dicho episodio.

Lo que se vio este lunes y lo que viene el martes

En el capítulo de este lunes, Mercan finalmente se comprometió con Tarik pese a que la madre de ella se opuso. Para convencerla de su decisión, la joven le hizo una triste confesión. "Mira la edad que tengo y nadie ha venido a pedir mi mano", lanzó y luego fue más allá con sus palabras: "con la ayuda de Dios podré dar a luz a un hijo en un año. Al cuidar a mis hijos, me daré cuenta que pasaron muchos años ya que estaré ocupada de ellos. Me daré cuenta que el fuego que sentía por Tahir son cenizas. Mamá si no se apaga, no se que haré. Mamá, déjame hacerlo".

En el capítulo de este martes, Tarik se mostrará muy afligido por no poder estar cerca de Hazar pero aún más por estar comprometido con Mercan. Al verlo así, Genco lo obligará a levantarse de la cama y lo llevará a la ducha para que el agua le quite los pensamientos. "¿Qué más quieres?", le preguntará el joven a su padre a lo que él contestará contundente: "que seas un hombre".

"Lo lamento mucho padre, lo intenté pero no pude padre, lo lamento tanto.. que mas quieres de mi... quieres que me case y me comprometí", le dirá Tarik a Genco a lo que él responderá de manera cruda y después de mojarlo en la ducha: "eres un fracaso, siempre lo has sido... siéntate cuando vuelva te quiero decente".

Por otro lado, Dabut le llamará a Hazan para decirle que su caballo se escapó. "El establo estaba cerrado pero ahora no está", le dirá el cuidador generando gran preocupación en la joven que saldrá urgente a buscarlo. Pero cuando la chica esté en el establo llegará Ferhat.

"Es obvio que la yegua de la señorita Hazan no la consideró digna de montarla. Los caballos son animales inteligentes y por eso se fue", lanzará el hijastro de Genco quien está enamorado de ella pero no lo quiere reconocer.