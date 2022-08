Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 19 de agosto de 2022 00:00

Grandes revelaciones y desilusiones se vivirán en "Züleyha", la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre real es "Bir Zamanlar Cukurova". La ficción avanza firme en su cuarta y última temporada con una trama muy fuerte basada en la venganza y la ambición.

En el capítulo de este jueves, Züleyha fue al entierre del cuerpo de la hermana de Hakan en Izmir y allí fue sorprendida en la habitación del hotel por este hombre que ingresó encapuchado y le hizo una aclaración: "la venganza era con Demir y Demir murió". Luego huyó y ella desbordada por el miedo se refugió en la habitación de Fikret en el hotel.

Al regresar a Cukurova, ella se reunió con Hakan (quien ella cree que se llama Mehmet) y éste se mostró molesto porque ella fue al cementerio pero sobre todo por haber ido con el joven Fekeli. "¿Te molesta que me haya quedado en la habitación de Fikret?", le preguntó Züleyha a Hakan a lo que él le aclaró: "para nada, hiciste muy bien en quedarte ahí. Estoy molesto conmigo por no haber estado contigo".

Este viernes en Züleyha se vivirán grandes revelaciones, sorpresas pero sobre todo se fortalecerá el enfrentamiento entre ella y Betül. Precisamente esta última aprovechará una cena de negocios de los empresarios de Adana para tratar de desprestigiar a la dama de Cukurova.

"Escuchen todos. ¡Que todo Cukurova sepa que Züleyha mintió sobre nosotros!. Ella me dijo que vendiera esas tierras y lo hiciera en nombre de Demir, porque tenía la facultad de hacerlo. Después se quedó con mi dinero", lanzará Betül aclarando que ella se resistió a hacerlo para "defender las propiedades de Demir".

"Esta mala mujer me despidió", añadirá Betül destacando que Züleyha hizo todo eso por ambición sin importarle que ella y Sermin llevan la sangre Yaman.

Sin embargo, Züleyha no se quedará en silencio y sacará de su bolso unos papeles que le jugarán en contra a Betül y que son prueba de que lo que dice la hija de Sermin es mentira. "Mira Betül acá tengo las facturas que tu falsificaste. Las facturas llevan tu firma", agregará.

Tras toda esta escena, Abdülkadir se reunirá con Betül y Sermin para aconsejarle que se vaya de Cukurova y que no insista en la herencia de los Yaman. "Si decides quedarte, Züleyha se las comerá viva a las 2. Por eso debes ir cuanto antes", le recomendará.

Sin embargo, Betül se resistirá a irse y confirmó que avanzará con sus objetivos. "Nunca. Pienso vengarme de Züleyha, estés conmigo o no. Estamos juntos hasta la muerte. Recuerdo que ésas fueron tus palabras", lanzará ella y se irá de la oficina.

Tras estas palabras, Abdülkadir le advertirá a Sermin: "dile a tu hija que cuide su tono y temperamento. No le conviene hacerme enojar y si no entiende, yo me encargaré de ella".

Por su parte, Hasmet Colak comenzará a planear cómo recuperar todas sus propiedades y pondrá la mirada en los Yaman. Ante su gente recordará el respeto que le tenía a Ali Rahmet: "siempre hablaba de ser bueno... siempre supe que con Fekeli no tenía que meterme".

"Ahora hay que recuperar lo que nos pertenece. Trabajé muy duro por Cukurova y recuperaré lo que me corresponde", agregará.