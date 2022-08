Hercai: avance del capítulo de este viernes

viernes, 19 de agosto de 2022 00:00

El dolor sigue marcando presencia en Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe. Tras el nacimiento de Ümut y la recuperación de Reyyan, la tristeza se apoderó de la familia Sadoglu. La muerte de Hazar golpeó duro a todos pero especialmente a la joven que se enteró tarde de la partida de su padre y de la forma en la que fue.

En el capítulo de este jueves, Azize volvió a quedar envuelta en el odio y la sed de venganza tras la muerte de su hijo. Si bien al principio tuvo ganas de morir y cayó en depresión, finalmente se levantó pero con la mente puesta en hacer pagar a la persona que provocó tal dolor.

Esma advirtió que la madre de Hazar había cambiado nuevamente su mirada y trató de frenarla sin embargo la matriarca Aslanbey frenó con la súplica de su empleada. "Aishe está sepultada en la tumba de Hazar", lanzó la mujer a lo que su empleada le pidió: "no vuelvas a convertirte en Azize, Aishe no lo hagas". Pero al ver que Azize no le hizo caso Esma le llamó a Nasuh para pedir que la detenga. "Acá va a pasar algo muy horrible", advirtió.

En el capítulo de este viernes, Zehra hablará con Reyyan por la muerte de Hazar. La joven querrá saber todo lo que ocurrió y cómo murió su padre. "Tu abuela vio todo. Tu padre dio su último respiro tomado de su mano. Ella dice que Cihan acorraló a tu padre", lanzará la mujer convencida de que lo que dice la anciana es real.

Pero Reyyan estará convencida de que su padre no murió en manos de su tío sino que hubo algo más. Pero además sospechará que algo malo vendrá en camino producto de lo ocurrido. "No, no. Mi tío no fue. A veces peleaban pero lo quiere mucho a papá. Miran lo sabe? nos espera un desastre. Sé que habrá un desastre", advertirá Reyyan.

Por otro lado, Cihan se enfrentará a Miran y Azize en la cárcel y el dolor lo envolverá pero convencido de que él no fue quien asesinó a Hazar. El hombre luego recuperará la libertad y regresará a la mansión Sadoglu quebrado de dolor. Al llegar descalzo se encontrará en la puerta de ingreso los botines de su hermano que fueron dejados ahí por tradición tras el triste final.