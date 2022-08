Chano lanzó "Oración al sol" que habla de su madre y de su pasado

viernes, 19 de agosto de 2022 14:56

Después de haber estado varias semanas internado nuevamente en un centro de rehabilitación, Chano sacó un tema nuevo que se llama "Oración al sol" donde su letra habla sobre su madre y su pasado.

“Santo guardián, solicto padre, te pediré que no te apagues. Que cuides siempre de mi madre y que mañana no sea tarde”, comienza la canción dando a entender el fuerte amor y agradecimiento que tiene a su mamá Marina que fue un pilar fundamental en una nueva recuperación contra las adicciones.

A su vez en una parte de la canción Chano, sin especificar, menciona aquella noche fatídica donde recibió un disparo por parte de un policía que casi le cuesta la vida y que generó gran susto en su torno y sus fans: “Nada de esa noche puedo recordar. Cae la tristeza sobre la ciudad. Ya no me soporto y es Navidad, aunque sea otra y una mas”.

El cantante ya recibió el alta y se recupera en su casa junto a la compañía de sus familiares que en todo momento se encuentran a su lado para brindarle la atención necesaria para su pronta recuperación en torno a la adicción a las drogas que padece desde hace años.

Hace poco Marina dio un fuerte testimonio en el Congreso Nacional donde se realizaba una charla de reflexión y debate en torno a este tipo de dependencia. Ante el micrófono solicitó que haya una reforma en la ley de salud mental que abarque todos los problemas que una persona transita, así como también la educación que tienen que recibir todos para saber controlar a un adicto ante una crisis.

“Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas", manifestó.

Pese a los graves momentos que vivió el cantante durante su carrera, siempre agradeció el apoyo que recibe por parte de sus fans y de las personas que están a su alrededor. Durante un largo tiempo realizó diversos shows en todo el país y aunque siempre agotó entradas, muchos indicaron que no era lo recomendable para una persona que recién salía de una rehabilitación e intervención quirúrgica.