Nico Occhiato dio una gran noticia: "Estamos súper felices”

jueves, 18 de agosto de 2022 18:15

Nico Occhiato, en diálogo con el periodista Pablo Montagna para su programa emitido por Radio Rivadavia, comentó sobre sus nuevos y próximos proyectos. Actualmente, se encuentra en la conducción de “El último pasajero”, el magazine televisivo del cual Guido Kaczka fue parte por muchos años, y en “Nadie dice nada”, podcast propio que hace junto a Nati Jota, Flor Jazmín y Nacho Elizalde.

Respecto al programa de Telefe, comentó en detalle el inicio del proyecto: “Creo que cerca del 2019 o 2020 fue que empecé a tener conversaciones. Parecía que salía, después vino la pandemia, después iba a salir en medio de la pandemia y ahí fue cuando no podíamos meter mas de 10 o 12 participantes por equipo y nos pareció raro, porque la verdad es que es un programa que se nutre de los chicos en vivo y nos parecía que se iba a perder la realidad del programa, la esencia. Y se decidió que no”.

“Finalmente este año salió y fue el momento en el que tenia que salir porque nos está yendo increíble. Estamos súper felices”, agregó.

En cuanto a la conducción junto a su expareja, Flor Vigna, respondió que “surgió y fue la mejor decisión que podríamos haber tenido". "Nosotros nos llevamos bárbaro, tenemos una complicidad muy divertida al aire, nos conocemos muy bien, hemos laburado mucho tiempo juntos y también tiene todo esto para el espectador del morbo de la expareja. Nosotros elegimos jugar, hacemos muchos chistes al respecto, nos reímos mucho de la situación y la verdad que fue una gran elección”, afirmó.

Sobre su participación en el programa juvenil, explicó que “acá el protagonista es el formato, el cual es muy conocido y es mas llevar el programa adelante y que vaya pasando de la forma mas divertida y que se entienda para el espectador”.

Además, confesó que su idea con Flor Vigna era retomar un formato ya conocido y con un conductor “como referente y muy marcado”, tal como lo es Guido Kaczka. En ese sentido, reveló que mantiene conversaciones con la mítica figura de los programas de entretenimiento para poder llevar a cabo el programa.

La intención “era agarrarlo y tratar de hacerlo un poco mas nuestro con la diferencia de lo que son los pibes de 17 años hoy, que ahí también cambia mucho. Pero yo creo que se termino logrando un lindo clima y se ve un poco la juventud, que es lo lindo que tiene la tele. No hay programas que te muestren en qué andan los pibes de 17 años. De alguna forma los tenés: a ver cómo piensan, qué dicen, cómo hablan… y eso es entretenido”.

También confesó ser un amante del minuto a minuto: “Lo tengo en el teléfono, me importa mucho. Es difícil que no te importe. En líneas generales termina mandando un poco”. Y reveló que le dijo que no a muchos proyectos por apostar a éste: “Tampoco era tan difícil la decisión, porque tener un proyecto en la televisión como el ultimo pasajero en Telefe que hoy es el canal líder… Es muy difícil también hoy tener un formato en tele de algo que te represente y te guste”.

Otro de los temas que habló en la entrevista fue sobre las figuras destacadas del año en la televisión, que incluyen a Estefanía Berardi y Locho Loccisano. En ese sentido, confesó que “Locho es un muy buen pibe que la viene remando hace un tiempo largo y se merece que le esté pasando todo lo que le está pasando. Tiene mucho para dar”.

“Estefi es tremenda y está haciendo un laburazo. Encontró un lugar en el periodismo de espectáculos y ocupó uno que no estaba ocupando nadie: la mezcla perfecta entre lo tradicional y lo digital, la tele y las redes. Aparte es graciosa, es un personaje que juega”.

Por último, habló sobre su inesperado crecimiento en las redes sociales con su nuevo proyecto: Luzu TV, el cual tiene los programas “Nadie dice nada” (con Ochiatto en la conducción, acompañado por Nati Jota, Flor Jazmín y Nacho Elizalde) y “Antes que nadie” (con Diego Leuco en la conducción, acompañado por Mica Vázquez, Cande Molfese y “Trinche”).

“Estoy contento. Esperaba que pase lo que está pasando, pero no tan rápido. Estoy sorprendido de la velocidad y comunidad que generamos. Estamos teniendo 2.100.000 oyentes únicos mensuales, es una locura. Tenemos dos programas todos los días: el mío y el de Leuco. Tenemos uno los miércoles a la tarde y vamos a agregar mas programación diaria, estamos haciendo ficción… La verdad es que es una locura”, expresó al respecto.

“Es un cambio para bien dentro de los medios de comunicación porque desde lo comercial es distinto. Y está lleno de gente joven con ganas, que también es una responsabilidad porque dar trabajo en este momento y dar responsabilidad a nuevos comunicadores que no tiene espacio en otros lugares es una responsabilidad linda que siempre me gustó. Descubrir nuevos talentos es lo que más me apasiona, más que salir al aire y producir te diría”, concluyó.