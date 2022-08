Fabián Gómez habló por primera vez sin ser Piñón Fijo: "fueron días difíciles"

jueves, 18 de agosto de 2022 00:00

Luego de que en los últimos días se conocieran los conflictos familiares que actualmente atraviesan a Fabián Gómez, el artista que interpreta a Piñón Fijo, y sus hijos, el payaso usó sus redes sociales para hablar por primera vez, fuera de su personaje.

El artista se volcó a su perfil de Instagram, donde dio detalles de su presente y los hechos que fueron de público conocimiento. “Hola gente, habla Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Demás está decir que fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones”, comenzó expresando.

En el audio en el que sólo se escuchó su voz y no mostró su cara, Fabián siguió: "Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas. Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas".

"Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”, reveló.

Y agregó a su mensaje: “Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco en una nota, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría”.

“Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”, sostuvo.

