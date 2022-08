"Una mancha más al tigre", Nicole Neumann disparó contra Fabián Cubero

miércoles, 17 de agosto de 2022 18:18

En las últimas horas se conoció que el ex futbolista, Fabián Cubero, habría iniciado un pedido para revocar el permiso de sus hijas Indiana, Sienna y Allegra para que puedan realizar viajes al exterior.

En este sentido, la madre de las niñas, Nicole Neumann, se refirió al respecto y disparó picante contra su ex pareja. Las declaraciones las hizo a un móvil de Intrusos, cuando el periodista Alejandro Guatti la buscó.

"¿Cómo estás con el pedido que hizo Cubero para revocar el permiso de los viajes de las nenas?", le preguntó Guatti. "No tengo idea, me bajé del avión y fui derecho a trabajar", le respondió Nicole mientras se dirigía a su auto.

En este sentido, el periodista insistió: "¿Tus abogados no te lo comunicaron?". "No, no estoy al tanto. Llegado el momento, de ir al exterior, tendré que chequear. Si es así, qué le hace una raya más al tigre", contestó ella de manera contundente.

"No me hago ideas de lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución. Yo solo te puedo hablar de mí. Es difícil hablar del otro. Acá no son mis sentimientos (el tema), son los hechos. Y los hechos hablan por sí solos", finalizó Neumann.