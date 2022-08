Una conductora de Telefe compartió su gran amor: "A la persona más hermosa..."

miércoles, 17 de agosto de 2022 17:05

Ricardo Mollo cumple 65 años este 17 de agosto y el mundo del espectáculo se sumó a saludarlo en las redes sociales por ello. Una de las figuras que le dedicó un mensaje fue su esposa y madre de su hijo Merlín Atahualpa, Natalia Oreiro.

“Feliz día a la persona más hermosa del universo. Te amamos”, escribió la intérprete uruguaya en Instagram con un video de Mollo, acompañado de su hijo e instrumentos musicales.

El emotivo saludo de Natalia Oreiro a Ricardo Mollo

La pareja lleva veinte años juntos. Se casaron en Brasil, en diciembre de 2001, y a partir de allí no se separaron. Tiempo después formaron familia con la llegada de Merlín Atahualpa, quien ahora tiene 10 años.

Natalia Oreiro, otra de las participantes de “¿Quién es la máscara?”

El nuevo programa que saldrá al aire por Telefe es un formato que ya se está emitiendo en otros países del mundo y que en Latinoamérica es conocido por sus versiones uruguaya y chilena; justamente, fue la “China” Suárez una de las que participó en la edición uruguaya del programa, en donde se vistió con un disfraz de helado y cantó al ritmo de “Let It Be”.

El programa que ahora se presentará en Argentina contará con Natalia Oreiro como la conductora. También estará Wanda Nara como “investigadora”, al igual que Karina “La Princesita”, Lizy Tagliani y Roberto Moldavsky.

La cantante uruguaya aparece en la promo que publicó el canal de televisión, en la cual relata un adelanto de cómo será el programa: “Preparate para conocer el secreto mejor guardado de la televisión”.

“Claro que no voy a estar sola en esta misión. Ahí está Wanda, súper atenta a cualquier detalle. No se le escapa una”, agrega. A partir de ese momento, se presenta la empresaria y el resto del equipo. De momento, el canal no anunció fecha de estreno del programa.