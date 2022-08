Soñar Contigo: ¿nació un nuevo amor entre 2 personajes?

miércoles, 17 de agosto de 2022 00:00

La nueva etapa de "Soñar Contigo" ya está en marcha y con ésta numerosos cambios que poco a poco irán sorprendiendo a los seguidores. La ficción turca, cuyo nombre original es "Erkenci Kus", no sólo cambió de escenario para las acciones sino que sumó nuevos personajes... y también amores.

La historia de Can y Sanem transita un camino en el que el amor está latente pero oculto bajo el rencor. Ella no lo quiere perdonar por haberla abandonado mientras él no le perdona que ella le crea a Yigit sobre los escritos quemados. Eso los distancia y lleva a la ficción a avanzar con los sentimientos a flor de piel entre ambos pero sin reconciliarse.

Más allá de esto, los seguidores de la ficción tendrán a un personaje atravesado por "la flecha de Cupido". Es que una de las figuras que se sumó recientemente a la historia se enamorará perdidamente de otro personaje histórico.

Se trata de Deniz quien se sentirá impactada y enamorada de Muzaffer. "El criterio de la belleza de ustedes es muy común. Yo prefiero una belleza más natural, un atractivo un poco más salvaje. En esta finca sólo hay un hombre así: Muzaffer", señalará Deniz a Sanem y Deren.

Luego agregará: "¿No les parece atractivo Muzaffer? Es muy tierno pero no tiene todos los 127 criterios que se tiene para elegir a un hombre".

El hombre, que viene de divorciarse de Güliz y por ende de tener otra mala experiencia en el amor, no quiere saber nada con abrir su corazón y eso no le permitirá, por ahora, advertir el amor de alguna mujer hacia él.

"Todos son chicos musculosas y a las chicas de ahora les interesa el físico, a nadie le importa el músculo del corazón. Los hombres como yo estamos condenados a extinguirnos como los dinosaurios", dirá Muzaffer en otro tramo de la historia.

¿Qué pasará ahora?, ¿Muzaffer se enamorará de Deniz?, ¿ella se dará por vencida?