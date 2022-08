A puro robo: Andrés Cantos, el policía sanjuanino, emocionó a Lali y pasó a los Playoffs

martes, 16 de agosto de 2022 00:00

Un robo atípico fue el que tuvo el policía sanjuanino Andrés Cantos este lunes en La Voz Argentina. El joven participó de la etapa de los knockout y si bien no logró superarlo frente al jujeño Leonardo Jurado, si pudo pasar de ronda gracias al "robo" de Lali. Pero no fue la única que quiso tenerlo, también disputaron su nombre la Sole y Mau y Ricky, lo que convirtió la emisión en una jornada atípica y muy divertida.

El sanjuanino interpretó en el cuadrilátero la canción de Marc Anthony "Y ahora quien" y se llevó elogios pero que no le alcanzaron para pasar de ronda. "Lo de Andrés fue increíble pero mientras cantabas todavía recordaba la voz de Leonardo. Fue muy grato lo de él. Me gustó mucho", había dicho la Sole en esa oportunidad cuyas palabras luego también fueron compartidas por los hermanos Montaner.

Por su parte, Lali subrayó: "Andrés la rompe cantando en otro nivel, tuviste momentos hiperbrillantes y dignos de La Voz. Estuvo increíble pero la canción Lucía de Leo fue otra cosa".

Tras todo esto, Ricardo Montaner hizo una devolución medida y acorde a lo dicho por sus colegas: "Estoy seguro que Alejandro Lerner nos está viendo y se está deleitando con lo que acaba de pasar. Con Alejandro hablábamos que no eran parejas las 2 canciones. Aún cuando fuera parejo, el power que tiene cada uno de ellos es distinto. A nivel vocal los 2 son extraordinarios. Es probable que la canción a Leo le haya quedado como guante más que a Andrés que no es salsero. Nos planteamos con el caso de Andres bajarle un tiempo a la salsa y baladearla un poco más al principio. Y no solamente nos tapaste la boca. Hablábamos lo difícil que es cantar en clave para un argentino. Parece que tu fuiste a una tienda de clave, la comiste a todas y las incorporaste. Cuando viniste para acá y abriste la boca te moviste en clave".

Pese a esa devolución eligió al jujeño para que siguiera en su team y en ese momento llegó un momento muy especial. Es que Andrés dedicó unas emotivas palabras al momento de despedirse y lo que dijo movilizó a todos.

"Quiero agradecerles por habernos dejado estar acá. Estamos con las maletas llenas de sueños y estar acá, compartir con la gente que nos ve, ya ganamos. Que vean que existimos para ellos y seguimos haciendo música para ellos. A un abrazo a mi San Juan querido que siempre me apoya", expresó Andrés Cantos.

Tras despedirse uno a uno de los coach, el sanjuanino fue al encuentro del jujeño y lo abrazó. En ese momento que iba a tomar la palabra se escuchó la chicharra: Lali lo había robado.

Inmediatamente, Marley lo fue a buscar y lo llevó al escenario nuevamente. "Hay que alargarle la licencia de policía", gritaron los miembros del jurado y en ese momento el sanjuanino tomó la palabra. "Me olvidé decir cuando me iba que los sueños se trabajan. Había trabajado un montón para estar acá y lo voy a disfrutar", agregó el sanjuanino provocando las lágrimas de Lali.

"Todas las palabras que nos acabas de regalar. Sos un gran cantante. Esto fue otra cosa. Tenes que estar en el programa si o si. Tenes que seguir cantando acá", destacó Lali a lo que él se mostró muy contento.

Pero cuando parecía que ahí terminaba todo, Mau y Ricky apretaron la chicharra y se lo robaron. "Acordé lo que dije la primera vez que me senté en esta silla en la segunda temporada. Dije este año el team Mau y Ricky va a ganar La Voz Argentina y necesitamos tener a un finalista como vos", apuntó Mau.

"Estoy contento, no me lo creo", expresó Andrés Cantos sin poder ocultar la alegría pero también la emoción.

Pero cuando nadie lo esperaba, la Sole también lo robó. "Fue un impulso. No me lo pude contener. Todo este tiempo nos permitió conocerte desde otro lugar. Es una adrenalina lo que nos pasa acá", señaló la cantante destacando que "todo el tiempo buscamos la aprobación".

"Me gustó mucho cómo hablas de todo el entorno de tus compañeros, de tu tierra y me gusta esta situación que todos te queremos. Además de buen artista vemos que sos una buena persona", finalizó la Sole.

Tras todo esto, el sanjuanino debió elegir pero esta vez no dudó. "Voy a elegir a Lali porque me regaló sus lágrimas", finalizó.