Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 16 de agosto de 2022 00:00

Una muerte y una nueva vida se conjugan en Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. Reyyan finalmente fue a parto coordinado por el prestigioso ginecólogo y tras dar a luz entró en coma, lo que desesperó a todos pero especialmente a Miran y su familia.

En el capítulo de este lunes, Hazar murió tras enfrentarse con su hermano Cihan. Fue justo en el momento del parto de Reyyan y con esto se dio el final de uno de los personajes más queridos de la historia.

La muerte de esta figura se dio como parte de una trampa que preparó Füsun y que usó a Cihan como herramienta para concretarlo. Eso sacudió a todos y provocó un gran dolor especialmente en él que nunca imaginó que se daría tal desencadenante con su hermano.

En el capítulo de este martes, será el entierro de Hazar y hasta allí llegará Cihan acompañado de 2 policías que lo escoltaron. En el lugar se mostrará quebrado y muy dolido por lo ocurrido. Al verlo presente, la gente que asistió a ese momento susurrará a sus espaldas: "¿No es el señor Cihan?", "¿por qué está él aquí?", "¿está usando esposas?", "¡asesinó a su hermano y es capaz de mostrar su cara en el funeral!", "¿cómo alguien puede matar a su hermano?".

Al escuchar todo lo que se decía en ese lugar, Cihan gritará con lágrimas en los ojos: "yo no asesiné a mi hermano", "yo no fui quien lo mató". "Cómo podría haberlo matado. No me importa lo que piensen todos los demás. Voy a pagar mi deuda con mi hermano", agregará.

En ese momento, llegará la policía y se lo llevará. "Ya es hora de irnos señor Cihan, no causaremos problemas en un día tan doloroso", indicará el efectivo.

A pocos metros de toda esta escena un hombre querrá hablar con Miran para contar toda la verdad sobre Füsun. Su nombre es Ercan y fue víctima de aquella mujer.

"Necesito hablar con usted señor Miran. Sólo usted puede salvar a mi familia de Füsun. Le contaré todo lo que pasó aunque eso me cueste la vida", pensará el hombre que al ver que los empleados de Füsun empiezan a perseguirlo saldrá a los gritos pidiendo hablar con Miran en medio del funeral.

Por su parte, Füsun pedirá a sus hombres que no lo maten sino que lo conserven con vida para apretarlo y que él diga lo que ella quiere que diga. "Se que Miran seguirá insistiendo con esto. Si no es Miran, será Cihan y estará golpeando a mi puerta cuando salga. Si Ercan muere sería totalmente inútil. Debe estar vivo para hablar. Tiene que decir que Cihan lo planeó todo solo", señalará.