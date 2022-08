Fugitiva, momentos culminantes: avance del capítulo de este martes

martes, 16 de agosto de 2022 00:40

El peligro y la posible muerte acecha a la familia Kaleli en "Fugitiva", la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es "Sen Anlat Karanidez". La novela atraviesa momentos dramáticos con un narcotraficante amenazando la vida de todos a partir de un error que cometió Murat.

El joven fue víctima de una maniobra delictiva y ahora los narcos lo buscan para matarlo pero no sólo a él sino a toda su familia. "Conocí a un hombre en la sala de estar de un hotel, me dijeron que enviaban gente a trabajar al extranjero y quise probar suerte. Me pidió dinero, 5 mil dólares, pero como no tenía me dijo que lo arreglaría pero tenía que ayudarlo", explicó Murat a su hermano en el capítulo que se vio este lunes.

Luego el joven relató que esa persona le dio un bolso para que trasladara a un lugar y en el camino le dio curiosidad por saber qué había en su interior. Así fue como lo abrió y encontró que había droga. "Lo eché al mar y les dije que unos hombres me habían robado en el puerto", agregó.

Paralelamente, el narcotraficante dio indicaciones a sus hombres para que le hagan saber que no lo perdonarán. "Vayan a la casa y encuentren la familia del chico: a su madre, padre o algún familiar. Le hice una promesa. Le dije que los mataría uno a uno frente a sus ojos", señalará.

En el capítulo de este martes, Nilüfer, Melek y Hazan descubrirán que Genco colocó cámaras en las habitaciones y distintos puntos de la casa para controlarlas. Las 3 mujeres no podrán creer hasta el punto que llegó este hombre y tomarán medidas para vengarse y jugarle en contra.

Por su parte, Mercan y Tarik estarán cada vez más cerca y nacerá entre ambos el amor. Tras la cena que compartieron las 2 familias, él le dedicará palabras poco gratas a ella mientras que ella en cambio le dirá un elogio. Esta situación continuará al día siguiente y se convertirá en una forma de expresarse los sentimientos.

"No te vuelvas a poner ese vestido que es horrible", le dirá Tarik a su futura esposa a lo que ella le aclarará con ironía: "sin embargo a mi me gusta el traje que traes. Pareces un mozo".

Luego ambos abordarán el auto descapotable, cuya patente es 666, y manejarán en la ruta durante toda la noche. Ella disfrutará del viento en su cara y él la mirará con otros ojos. Precisamente eso también se dará al día siguiente cuando él trate de dar el siguiente paso y besarla.

Pero lo más fuerte llegará de la mano de la situación que les toca vivir a los Kaleli. Es que Murat se metió con un narcotraficante y lo que ocurra ahora será clave. Fikret hablará a Tahir para advertiselo: "Murat se metió con el único hombre que no debía meterse. Ahora toma a todos los que están en tu casa y ven para acá. Vengan, sólo haz lo que te digo Tahir".