Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes

lunes, 15 de agosto de 2022 00:00

Intenso y con un giro inesperado. Así avanza la novela turca de Telefe, Züleyha, cuyo verdadero nombre es "Bir Zamanlar Cukurova". La semana pasada, Fikret y Bëtul se comprometieron y encaminaron el casamiento para "lo más antes posible!. Además Züleyha superó el disparo en la cabeza que le dio el hermano de Abdülkadir y Bëtul descubrió la verdadera identidad de Hakan quien se hace llamar Mehmet.

En el capítulo de este lunes, Züleyha descubrirá que las hectáreas que perdió de la familia Yaman fueron vendidas por Bëtul. Será después de que hable con uno de los hombres que la compró y se entere cómo fue la maniobra que hizo aquella mujer para no ser descubierta.

"Lo siento, esto no es posible. ¿A quién se la compró sin que yo supiera?", le preguntará Züleyha al nuevo dueño de las hectáreas quien revelará: "a un tal Deyetin Tarausta. Era la primera vez que lo veía, no lo conozco, era un intermediario. Yo creí que él se las había comprado a usted y por eso me las vendió".

Por otro lado, Hakan (que muchos creen que se llama Mehmet) encarará un plan con el que buscará engañar a todos e ir preso. Será en una cena que comparta con Abdülkadir y que dejará a éste totalmente desconcertado.

"El fiscal es fiscal de la corte, es como cualquiera de nosotros", largará a los gritos en un estado de embriaguez. Al escucharlo, el fiscal buscará calmarlo y que deje de hablar: "señor Mehmet, bebió mucho esta noche, por qué no se va a dormir".

Sin embargo él irá más allá y empezará a provocarlo, pese al pedido de Abdülkadir de que se quede en su lugar. "No te metas, vamos a divertirnos.... ¿Fiscal usted es el dueño de Cukurova?", lanzará para provocarlo y cuando se ponga cara a cara con él le dará un golpe.

Producto de esto, Hakan quedará preso y eso generará una gran sospecha de Abadülkadir. "¿Alguna vez has visto a Hakan beber de más y hacer una escena. En Beirut, Líbano, Teiran, Izmir ¿has visto eso en 15 años?", le preguntará Abdülkadir a su hermano y luego encontrará la respuesta: "Mahmut", el hombre detenido por dispararle a Züleyha.

Lejos de todo esto, Züleyha y Lütfiye tendrán el duro desafío de decirle a Fikret que la mujer con la que se comprometió es una ladrona. "Züleyha encontró algo sobre Bëtul", comenzará la tía del joven Fekeli a lo que la dama de Cukurova tomará la palabra.

"No se que decirte, cómo explicarlo. Bëtul estuvo robando dinero en la firma. Vendió muchas tierras a partir del representante que le dio Demir y se quedó con el dinero. No es una broma, hablo en serio", señalará.