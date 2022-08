Pampita abrió su corazón: "Me arrepiento de..."

lunes, 15 de agosto de 2022 18:05

En una charla íntima con Ciudad, Pampita abrió su corazón y por primera vez habló de lo que hizo y lo que no en su vida, e hizo una revelación de lo que se arrepiente de su pasado.

Divertida y carismática, la modelo comenzó hablando que cuando era chica a la famosa del mundo de las pasarelas que más admiró fue a Valeria Mazza, ya que considera que no hay "un rostro" como el de ella. Pero la rubia no fue la única.

"No soy de idolatrar, pero me gustaba mucho Madonna. Me parece que era desenfadada, feminista, muy auténtica. Ahora la sigo en Instagram pero no voy a hacer comentarios, ja, ja", dijo divertida sobre la reina del pop.

En ese sentido, aclaró que de no haber sido modelo, seguro habría elegido ser decoradora, aunque no cambiaría nada. "Ya de antemano está todo escrito. Creemos que tenemos los hilos, pero no", sostuvo.

Sin embargo, sí aclaró que hay algo de lo que se arrepiente. "Tal vez no hice "tanto" estando soltera. Siempre fui muy noviera y no disfruté de la soltería. Volvería el tiempo atrás y pienso "cómo habría aprovechado ese momento", me arrepiento", expresó.

"Me quedan muchos sueños pendientes, este es uno -conducir El Hotel de los Famosos-, pero sé que van a venir muchos más", finalizó sobre su presente laboral.