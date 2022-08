Nuestro Amor Eterno: quién es Koray, el hombre que sumará controversias

lunes, 15 de agosto de 2022 00:00

"Nuestro amor eterno" es una de las ficciones turcas que poco a poco se va ganando a la audiencia en Argentina por Telefe. La serie turca, cuyo nombre original es "Istanbullu Gelin", avanza con una trama basada en el amor, la ambición y las diferencias de clases sociales.

La historia gira entorno a la relación de Faruk, un empresario de renombre que debe hacer frente a la prestigiosa firma Boran y que tiene que lidiar con una madre posesiva y ambiciosa. En su camino se casó con Süreyya, una joven cantante que dejó todo por amor pero cuenta con el rechazo total de su suegra, Esma Boran.

Entorno a ambos hay varios personajes más que se llevan la atención de todos. Algunos de ellos son los hermanos de Faruk quienes tienen personalidades muy distintas y abordan caminos en la vida que siempre quedan bajo las ordenes de la madre.

En este escenario, se sumó un nuevo personaje y que generará varias controversias a su paso. Se trata de Koray, un joven adinerado que comienza a interesarse por la empleada de los Boran, Bade. La joven trabaja para la familia y alguna vez tuvo una noche de amor con Murat, el menor de los hermanos Boran. Si bien en su momento él la usó para complacer sus deseos, luego se enamoró cuando vio las ganas de ella de superarse y estudiar.

Koray es compañero de estudio de Bade y poco a poco empezó a haber una atracción que fue mal vista por Murat pero que en los próximos capítulos irá subiendo de tono. Es que éste no sólo tiene otra mujer sino que además tiene un vínculo con Adem Sezgin, hermano no reconocido de los Boran.

¿Cuál es el objetivo de Koray?, ¿qué hará Murat cuando se entere?, ¿qué pasará con Bade cuando sepa todo?. Habrá que estar atentos a los próximos capítulos.

¿Quién es el actor que interpreta a Koray?

Furkan Kalabalik es el actor que interpreta a Koray. Él nació el 24 de abril de 1993 en Kocaeli y completó su educación en el Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad Mimar Sinan.

Tuvo su primera experiencia actoral con la serie Istanbul Bride en el 2017. Más tarde, interpretó un papel en Love Doesn't Need Seeing Eyes, Meet My Family, Dudullu Post y Collision.

Furkan Crowd mide 1,78 metros, pesa 73 kilos y es de Tauro.