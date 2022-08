Fugitiva: qué horario tendrá la novela esta semana camino al final

lunes, 15 de agosto de 2022 00:00

Comenzó la cuenta regresiva para el final de "Fugitiva", la novela turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es "Sen Anlat Karadeniz". La novela transita el último tramo de la historia y podría estar finalizando la semana que viene, compartiendo su horario con "Génesis", la nueva superproducción brasileña.

Toda la ficción cuenta con 64 capítulos originales con duración en promedio de entre 2 horas y 2 horas 20 minutos. Estos episodios en Argentina son emitidos fragmentados, con una extensión por día de alrededor de 35 minutos, excepto los viernes que dura casi 2 horas.

En este escenario, el viernes pasado se emitió la mitad del episodio 62 con lo cual sumado al capítulo 63 y 64, quedan poco más de 5 horas de emisión. Con este escenario, la ficción podría extenderse a gran parte de la semana que viene y de esta forma compartir horario con "Génesis". Pero, ¿a qué hora se verá del 15 al 19 de agosto?

Telefe confirmó en la grilla que esta semana repetirá el horario de la semana pasada, con lo cual empezará a las 21.30 y terminará a las 22.30 horas. El viernes, iniciará a las 21.45 y finalizará a las 00 horas. Este horario se mantendrá pero con la posibilidad de que se de alguna "sorpresa" en el último capítulo.

Es que el fandom ya especula con la posibilidad de que se de una apuesta fuerte concentrando el final de la ficción entre lunes y martes y así competir con "Canta Conmigo Ahora el Repechaje" que se dará por El Trece.

Avance del capítulo del lunes

Este lunes en Fugitiva, el peligro y la posible muerte acechará a la familia Kaleli pero esta vez no será de la mano de Genco sino de un narcotraficante. Es que Murat fue víctima de una maniobra delictiva y ahora los narcos lo buscarán para matarlo a él o a su familia.

"Conocí a un hombre en la sala de estar de un hotel, me dijeron que enviaban gente a trabajar al extranjero y quise probar suerte. Me pidió dinero, 5 mil dólares, pero como no tenía me dijo que lo arreglaría pero tenía que ayudarlo", explicará Murat a su hermano en el capítulo que se verá este lunes.

Luego el joven relatará que esa persona le dio un bolso para que trasladara a un lugar y en el camino le dio curiosidad por saber qué había en su interior. Así fue como lo abrió y encontró que había droga. "Lo eché al mar y les dije que unos hombres me habían robado en el puerto", agregará.

Paralelamente, el narcotraficante dará indicaciones a sus hombres para que le hagan saber que no lo perdonarán. "Vayan a la casa y encuentren la familia del chico: a su madre, padre o algún familiar. Le hice una promesa. Le dije que los mataría uno a uno frente a sus ojos", señalará.