“La vida nos puso en este lugar”: Pampita, sincera sobre su relación con "China" Suárez

domingo, 14 de agosto de 2022 11:22

Pasó mucha agua bajo el puente en la historia que cruzó a Carolina "Pampita" Ardohain, Benjamín Vicuña y Eugenia "La China" Suárez. Atrás quedó el escándalo del motorhome, la manta de Nepal y la palta y hoy los tres transitan diferentes caminos aunque los unen sus hijos. Por eso, "Pampita" fue contundente al referirse a la actriz en "PH Podemos Hablar", en la edición de este sábado en Telefe.

Tras la referencia a "China", quien fue vinculada a Mauro Icardi, por parte de Kennys Palacios (estilista y amigo de Wanda Nara), la modelo y conductora destacó: “Yo creo que uno pude dejar de amar y hay que saber entenderlo. Yo tuve que entender que me dejaron de amar. No tenía que perdonar nada, son cosas que podían pasar. Hubo un proceso y me parece lo mas sano entender, soltar y enseñarle eso a nuestros hijos”.

Y agregó, al regresar a su lugar tras un "frente a frente" con el estilista: “Yo tengo muy buena relación con Eugenia. Somos las dos madres de chicos que son hermanos, hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez más tristes también. La vida nos puso en este lugar, lo tenemos muy claro. Nos respetamos mucho y nunca me van a escuchar hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos. Nunca jamás en la vida”.

Y sentenció para cerrar: “Uno sabe si quiere cargar con cosas, si quiere tener odios y rencores. Creo que te termina afectando a vos, no te deja vivir la vida bien. Revisar lo de uno, reconocer situaciones desde el lugar de uno, no echarle la culpa ni fijarse tanto en lo que está haciendo el otro. En este caso nos unen los chicos, pero de cualquier manera el recorrido hubiera sido el mismo, por lo menos de mi parte”.