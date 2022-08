Fugitiva, momentos culminantes: avance en imágenes de los capítulos de la semana

domingo, 14 de agosto de 2022 00:00

Importantes giros se darán esta semana en "Sen Anlat Karadeniz", la ficción turca de las noches de Telefe que transita momentos culminantes. La novela cuenta con 64 capítulos originales y en Argentina ya se vio este viernes la mitad del episodio 62. De esta forma comenzó la cuenta regresiva para el desenlace y con éste se van desencadenando algunas historias.

En el capítulo del viernes pasado, Hazan se fue a vivir a la mansión de Genco para cuidar a su hermana Melek y su madre Nilüfer. Sin embargo la adolescente la rechazó y le pidió que si quiere ayudarla que haga algo por su madre. Y lo primero que hizo es descubrir a Julia quien venía actuando a espalda de Melek hablando con Genco.

Por otro lado, Murat volvió a la empresa Kaleli y se reencontró con sus hermanos. Sin embargo llegó notoriamente herido y golpeado, después de haber permanecido bastante tiempo encerrado. "Solo preguntaron por el bolso y cuando les decía que no sabía de qué hablaban me seguían golpeando", expresó el mellizo ante sus hermanos a lo que Mustafá no le creyó.

Esta semana en Fugitiva, el peligro y la posible muerte acechará a la familia Kaleli pero esta vez no será de la mano de Genco sino de un narcotraficante. Es que Murat fue víctima de una maniobra delictiva y ahora los narcos lo buscarán para matarlo a él o a su familia.

"Conocí a un hombre en la sala de estar de un hotel, me dijeron que enviaban gente a trabajar al extranjero y quise probar suerte. Me pidió dinero, 5 mil dólares, pero como no tenía me dijo que lo arreglaría pero tenía que ayudarlo", explicará Murat a su hermano en el capítulo que se verá este lunes.

Luego el joven relatará que esa persona le dio un bolso para que trasladara a un lugar y en el camino le dio curiosidad por saber qué había en su interior. Así fue como lo abrió y encontró que había droga. "Lo eché al mar y les dije que unos hombres me habían robado en el puerto", agregará.

Paralelamente, el narcotraficante dará indicaciones a sus hombres para que le hagan saber que no lo perdonarán. "Vayan a la casa y encuentren la familia del chico: a su madre, padre o algún familiar. Le hice una promesa. Le dije que los mataría uno a uno frente a sus ojos", señalará.

A partir de esto, la familia Kaleli desplegará todos los medios para evitar alguna tragedia. Primero recurrirán a Ali para que la policía investigue e intervenga y luego irán a buscar a Fikret para que, a través de sus hombres, eviten cualquier maniobra que pueda dañar a alguien de la familia.

"Hemos buscado por todos lados pero es difícil encontrar esta gente", lamentará Fikret tras mover sus influencias y tratar de localizar a los narcos que aterran a la familia.

Toda esta situación generará mucho miedo en los Kaleli, especialmente en Nefes que sentirá que la desgracia se acerca. "No te preocupes Nefes. Ocultamos a Murat por precaución. Es se seguro donde está. Con el permiso de Dios no pasará nada", prometerá Tahir quien dejará traslucir en su mirada gran preocupación.

Sin embargo no todo será como él lo desea y la maldad marcará su presencia de la mano de los narcos. Es que con armas de guerra llegarán a la casa de los Kaleli y mostrarán su poder, además de cumplir la promesa que le hicieron a Murat.