Firme postura de Paula Chaves cuando le preguntaron cómo se maneja cuando engañan a una amiga

domingo, 14 de agosto de 2022 00:00

Paula Chaves atravesó un duro momento con la partida de su abuelo, hace unos días, demostró su dolor en las redes y recibió miles de mensajes en forma de apoyo por parte de sus seguidores. La conductora es muy querida en el ambiente por su simpatía y carisma, además es muy sincera en sus declaraciones. La esposa de Pedro Alfonso estuvo en el programa del Pelado López y brindó contundentes declaraciones.

“Soy bastante justiciera en la vida, en general. Con los años, aprendí que no me tengo que meter tanto porque uno ya es grande y hay una familia consolidada y arreglos y cosas; pero soy muy justiciera. O sea, voy a capa y espada”, comenzó remarcando Chaves, en relación a su personalidad.

Además, agregó que “antes, por ejemplo, estábamos en un boliche con mis amigas y agarraban a una porque había un conflicto, yo iba a fondo. No sé si te doy un cachetazo, pero te pongo en órbita en dos minutos. Peleando, soy brava”.

Posteriormente, sumó que “trabajé muchos años haciendo Este es el show, donde se tocaban estos temas, y el que trabajó conmigo te puede decir que me incomoda hablar del otro, opinar sobre su vida. Como que no me siento cómoda ahí”.

"No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que encima no son mías. No tengo nada que ver. La verdad es que me causa mucha tristeza todo, pero no es mi tema", destacó.

“No estoy enojada ni mucho menos, no me pelé con nadie. Simplemente pasaron muchas cosas íntimas, más allá de esto que no están buenas y que me apenan", agregó Paula, y le ofreció cerrar la nota con una frase contundente: “Yo no le dije sor… a nadie", cerró.